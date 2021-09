Ook Klassieker voor vrouwen zonder uitsupporters

De eerste Klassieker ooit tussen Feyenoord Vrouwen en Ajax Vrouwen wordt zondag gespeeld zonder uitfans. Dat hebben de gemeente en politie in overleg met de clubs besloten.

Het wordt zondag de eerste Klassieker voor vrouwen ooit. Ajax doet al jaren mee aan de eredivisie vrouwen, terwijl Feyenoord dit jaar debuteert. Met de beslissing geen uitfans toe te laten, trekken de autoriteiten de lijn door die al geldt bij duels tussen de mannen van Feyenoord en Ajax. Bij die duels mogen al sinds 2009 geen uitsupporters meer aanwezig zijn.



De ploeg van Danny Mulder lijkt in ieder geval op tijd in vorm voor de Klassieker. Feyenoord Vrouwen boekte dankzij twee doelpunten van Sophie Cobussen vrijdag bij VV Alkmaar (2-1 zege) de eerste driepunter ooit. De Rotterdamse vrouwen staan op de 5e plaats in de eredivisie vrouwen, met 5 punten uit 3 duels. Ajax Vrouwen doet het tot nu toe iets beter, met 7 punten uit 4 duels.



Bij het duel op Varkenoord, dat zondag om 12.15 uur begint, mogen maximaal 3000 Feyenoordsupporters aanwezig zijn. Feyenoord verwacht liefst 2000 bezoekers. Voor het duel geldt een vrije verkoop, al zijn Ajax-supporters dus niet welkom.