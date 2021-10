Aboutaleb wil dit weekend al coronapolsbandjes voor toegang

Burgemeester Aboutaleb wil op drukke uitgaansplekken in Rotterdam zo snel mogelijk gaan werken met polsbandjes voor toegang. Dat heeft hij donderdag in de raadsvergadering verteld. Als het aan de burgemeester ligt, worden de bandjes komend weekeinde al ingevoerd.

Mensen hoeven dankzij de polsbandjes in drukke uitgaansgebieden maar één keer gecontroleerd te worden en niet bij elke horecagelegenheid waar ze naar binnen willen. Die ene keer moeten ze dan hun QR-code uit de CoronaCheck-app laten scannen of een testbewijs laten zien, samen met hun identiteitsbewijs. Volgens de Rotterdamse burgervader zijn onder meer het drukke Stadhuisplein en de Witte de Withstraat in Rotterdam gebieden waar met de bandjes gewerkt kan worden.

Aboutaleb zei in de gemeenteraad dat hij over de polsbandjes heeft overlegd met ondernemers uit het horecawezen en met de culturele sectoren. Hoe het bandje eruit gaat zien en gaat werken, is nog niet helemaal duidelijk. Volgens Aboutaleb worden ze gekoppeld aan een datum of krijgen ze elke dag een unieke kleur. Daarnaast wil de burgemeester dat de bandjes zodanig om de pols worden bevestigd, dat ze niet tussen stappers kunnen worden uitgewisseld.

"Wat mij betreft gaan we het komend weekeinde inzetten", zei Aboutaleb. Hij zei het geld te gebruiken het Rijk beschikbaar heeft gesteld om ondernemers te helpen met het controleren bij toegang.

Kabinet akkoord met gebruik polsbandjes in de horeca

Gemeenten mogen polsbandjes uitgeven aan mensen die een geldig coronatoegangsbewijs hebben getoond, liet het kabinet woensdag weten. Zo wordt het voor horecaondernemers makkelijker om te zien of een bezoeker een geldige QR-code heeft, omdat zij niet meer iedereen apart hoeven te controleren. Ook kunnen lange rijen bij de deur worden voorkomen, is het idee.

In een aantal gemeenten wordt al met het systeem geëxperimenteerd. Zo konden mensen in Breda en Alkmaar afgelopen weekeinde een polsband of watervaste stempel krijgen na het laten scannen van hun QR-code. Ook Den Haag en Roosendaal voeren dit weekend de polsbandjes in.

Scannen aan de deur blijft de standaard, schreef minister Grapperhaus van Justitie aan de gemeenten namens het kabinet. Maar het is toegestaan dat in duidelijk omschreven gebieden de controle op één centraal punt gedaan wordt. Polsbandjes mogen niet langer dan 24 uur geldig zijn em gemeenten moeten ervoor zorgen dat ze niet aan anderen doorgegeven kunnen worden.