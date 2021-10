Zorgverzekeraar wil 700.000 euro van neptandarts: 'Complete gebitten zijn geruïneerd'

De Schiedamse zorgverzekeraar DSW eist in een kort geding 700.000 euro van de vroegere eigenaar van een tandartsenpraktijk in Rotterdam. De man zou als neptandarts onterechte declaraties hebben ingediend.

DSW voerde al eerder juridische procedures tegen de Rotterdammer. Volgens de zorgverzekeraar heeft de tandarts complete gebitten geruïneerd. Het 'diploma' dat hij destijds overhandigde was uit Rusland afkomstig maar was vals. DSW bleek een identiek exemplaar voor 240 euro te kunnen kopen. De Russische tekst op het document ging over aardrijkskunde en geschiedenis en niet eens over medische vakken.

In 2019 is in hoger beroep vastgesteld dat de tandarts zijn praktijk in Rotterdam-West runde zonder geldige diploma's en dat hij de 700.000 euro moest terugbetalen. Dat is niet gebeurd, omdat het geld zou ontbreken.

Donderdag probeerde DSW bij de rechter in Rotterdam duidelijk te maken dat de man bepaald niet armlastig is, zoals hij zelf beweert. Hij zou een riante woning hebben en een tijdlang een Mercedes hebben bezeten met een cataloguswaarde van anderhalve ton. De auto is enkele jaren later voor 12.000 euro verkocht, een bedrag dat DSW wantrouwt.

Geen cent te makken

De praktijk van de neptandarts is in 2016 overgegaan op zijn zoon. De vader is daar als 'tandheelkundig medewerker' nog wel in dienst, maar tegen een salaris van 1.200 euro per maand. Volgens DSW is dat geen reëel loon en wordt het opgevoerd om de indruk te wekken dat de Rotterdammer geen cent te makken heeft.

De zorgverzekeraar denkt dat de zeven ton waarop zij recht heeft niet is verdampt, maar is weggesluisd. Het overhevelen van de praktijk van vader op zoon zou een schijnconstructie zijn.

De advocaat van de voormalige tandarts spreekt van reputatieschade. Volgens hem is de huidige tandartsenpraktijk transparant en kost het alleen nog enige tijd om wat stukken boven water te krijgen. De dure koopwoning van zijn cliënt zou deels door diens vriendin worden betaald.

De zoon is wel bevoegd tandarts: hij heeft zijn diploma in Letland gehaald en staat BIG-geregistreerd. Zijn vader was niet bij het kort geding aanwezig omdat hij zich vlak voor de zitting ziek meldde. De rechter in Rotterdam doet waarschijnlijk over drie weken uitspraak.