Gemeente Alblasserdam stopt met preventief fouilleren

"Vanaf 1 oktober 08:00 uur is Alblasserdam geen veiligheidsrisicogebied meer", laat de gemeente Alblasserdam weten. Burgemeester Jaap Paans heeft daarom besloten dat een verlenging van het preventief fouilleren niet langer nodig is. De maatregel werd ingesteld vanwege dreigende situaties bij huizen en een bedrijf in Alblasserdam, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. Die waren van de vriendin en haar familie van Alex R. Hij is het vermoedelijke doelwit van een ontvoering waarbij per ongeluk een man uit Hoofddorp werd meegenomen.

Burgemeesters spreken elkaar tegen

Het besluit komt enigszins als een verrassing. Paans heeft donderdag nog extra overleg gevoerd na de aanslag op en beschieting van een huis in de Limburgse plaats Hoensbroek in de nacht van woensdag op donderdag. Voor hetzelfde pand werd op 5 september ook al een explosief gevonden.

De gemeente Heerlen, waar Hoensbroek onder valt, liet donderdag weten dat er mogelijk een verband is met de dreigende situatie in Alblasserdam. Burgemeester Paans zegt donderdagavond juist dat "het nog niet gezegd is dat het nieuwe incident gelinkt kan worden aan incidenten in Alblasserdam en omgeving".

Woningen blijven gesloten

De woningen aan de Boezem en in de Merelstraat van de vriendin van Alex R. en haar dochter blijven nog gesloten, voegt burgemeester Paans toe. Ook cameratoezicht blijft voorlopig gehandhaafd en houdt de politie extra toezicht.