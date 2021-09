Furieus Feyenoord overrompelt Slavia Praag één helft lang, maar sleept overwinning uiteindelijk op tandvlees binnen (2-1) én is koploper in de poule

Feyenoord begon furieus aan het eerste thuisduel van de groepsfase. Net als afgelopen weekend tegen NEC was het Orkun Kökcü die de score in De Kuip opende. De middenvelder haalde na een klein kwartier uit met links en liet keeper Alex Mandous kansloos: 1-0. De Rotterdammers waren daarvoor al dichtbij via Guus Til en Bryan Linssen en waren na de openingstreffer allesbehalve van plan om de teugels te laten vieren.

Luister hieronder naar de 1-0 van Orkun Kökcü op Radio Rijnmond. De tekst gaat verder onder het fragment:

Dat bleek wel aan de niet aflatende aanvalsdrang van Feyenoord, die halverwege de eerste helft opnieuw werd beloond. Waar Bryan Linssen de tweede treffer even daarvoor al op zijn schoen had, was de aanvaller uiteindelijk doeltreffend met het hoofd. Na een goede voorzet van Tyrell Malacia troefde Linssen Lukas Masopust af in de lucht, waarmee hij de marge naar twee tilde.

Mandous moest daarna nog enkele malen handelend optreden, onder meer op een inzet van Sinisterra, die ook nog naast en over schoot. Justin Bijlow had aan de overzijde weinig te doen. De doelman hoefde in de gehele eerste helft slechts eenmaal in actie te komen na een rollertje van Ibrahim Traore.

Billenknijpen

Met drie wissels probeerde Slavia Praag na de pauze het tij te keren. Aanvankelijk slaagden de Tsjechen daar niet in. Feyenoord oogde stabiel, maar moest na ruim een uur toch de aansluitingstreffer slikken. Tomas Holes, die op het EK ook al scoorde tegen het Nederlands Elftal, knikte raak uit een vrije trap van Petr Sevcik. In een fase waarin Feyenoord weinig liet zien, kreeg ook Jan Kuchta een aardige kans. De invaller volleerde vanuit een lastige hoek richting doel, maar Bijlow was bij de les.

Slavia Praag werd daarna alleen nog maar gevaarlijker, waardoor het toch nog billenknijpen werd in De Kuip. De grootste kans voor de Tsjechen was voor Ivan Schranz. De Slowaak kreeg dé mogelijkheid op de gelijkmaker, maar zag zijn schot net voor de lijn geblokt door Malacia. Ook daarna waren er nog enkele hachelijke momenten, maar Feyenoord doorstond de storm en mag zich na twee speelrondes koploper noemen van poule E.

Feyenoord - Slavia Praag 2-1 (2-0)

13' Orkun Kökcü 1-0

24' Bryan Linssen 2-0

63' Tomas Holes 2-1

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Trauner, Senesi, Malacia; Toornstra, Kökcü (64' Aursnes), Til; Jahanbakhsh (78' Geertruida), Linssen, Sinisterra (64' Dessers)