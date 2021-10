Door kortsluiting in een Oxboard-oplader verloor Chiara haar huis, haar honden en bijna haar kinderen

Het was secondewerk. Maar dankzij een brandmelder hadden Chiara Karpes en haar kinderen net genoeg tijd om een uitslaande brand in hun woning te overleven. Als de brandmelder niet was afgegaan, hadden ze het niet kunnen navertellen.

"22 juni van dit jaar, toen is het afgebrand. Elke dag denk ik eraan. Elke dag word ik ermee geconfronteerd," vertelt Chiara in haar tijdelijke flatwoning in Schiedam. Ze woonde met veel plezier in een rijtjeshuis in Schiedam Tuindorp, samen met haar kinderen. Ze waren net klaar met verbouwen als het helemaal misgaat.

Kortsluiting

Het begint met de lader van een Oxboard, een soort elektrische skateboard van haar kinderen. Midden in de nacht ontstaat kortsluiting in de lader die vlam vat. In korte tijd staat de bijkeuken in lichterlaaie.

Als Chiara wakker wordt van de brandmelder, heeft ze niet meteen door dat haar huis in brand staat. Pas als ze naar beneden gaat en de deur opent, ziet ze dat de bijkeuken in brand staat. "Ik gilde meteen naar boven naar mijn 12-jarige dochter: ‘Er is brand! Pak je broertje nu!'" De dochter reageert gelijk en pakt direct haar broertje van 2 jaar oud. "Ze had zijn gezichtje tegen haar borst gedrukt, zodat hij zo min mogelijk rook inademde. Op het midden van de trap kwam ik ze al tegen. Door de dikke rook zijn we naar buiten gegaan."

Gered door rookmelders

Chiara kan het navertellen dankzij de rookmelders beneden en boven in haar woning. "Die van beneden, daar werd ik wakker van. Die rookmelders had ik niet zelf geïnstalleerd. Dat heeft woningstichting Woonplus gelukkig gedaan. Dat is echt onze redding geweest", zegt ze.

Als de brand uitbreekt, is de kat buiten. Maar de twee honden zijn nog binnen en overleven het niet. Chiara blijft daar nog altijd aan denken. "Ze waren het verlengde van ons gezin. En dat doet gewoon zeer." Chaira gaat nog naar binnen om ze te zoeken, maar op dat moment ontploft er iets, waarschijnlijk de batterij van het Oxboard. De rook wordt steeds dikker, het vuur steeds heter. "Ik moest gewoon naar buiten", vertelt Chiara. "Ik heb niet in de vlammen gestaan, maar mijn haar is verbrand, mijn wimpers zijn verbrand, zo heet is het geweest."

Nachtmerries

Elke keer als Chiara de Schiedamse brandweer hoort uitrukken, denkt ze nog aan de brand. "Ik woon nu toevallig naast de kazerne van de brandweer. Als ze uitrukken schrik ik iedere keer. Oh laat het goed aflopen." Ze heeft veel nachtmerries over de brand en beleeft het telkens weer op een andere manier. "Dat ik boven in de woning ben en niet weet hoe ik naar beneden moet. Alle scenario’s van hoe de brand af had kunnen lopen, dat neem ik mee in mijn dromen."

Ook Chiara's kinderen voelen zich sinds de brand niet op hun gemak. "Ik merk dat mijn zoontje slechter slaapt en vaak wakker schrikt." Gelukkig zijn er ook fijne vooruitzichten voor het gezin. Het oude huis wordt verbouwd en klaargemaakt voor hun terugkeer.

Wettelijk verplicht

Over het belang van een rookmelder of de kans op brand dacht Chiara voorheen niet te veel na. "Ik lette er wel op dat de kaarsen uit waren. Maar ik dacht ook: het gebeurt mij niet. Het gebeurt altijd bij een ander, want ja... je let toch op? Een brandmelder is zo belangrijk, maar ook die opladers die je in het stopcontact hebt. Haal ze er op tijd uit. Want je ziet: ze kunnen levensgevaarlijk zijn.”

Per 1 juli 2022 is het wettelijk verplicht om in je woning op elke etage met een verblijfsruimte een rookmelder te hebben. Vrijdag start de oktobercampagne Brandpreventieweken, een initiatief van de Nederlandse Brandwonden Stichting, Brandweer Nederland, het Verbond van Verzekeraars en het IFV. Met als thema: Rookmelders redden levens.