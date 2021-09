Man uit Krimpen aan den IJssel moet voorkomen wegens bedreiging De Jonge, Van Dissel en huisarts

Bij de regiezitting in december moeten nog zeker twee andere verdachten voorkomen, meldt Omroep West. Het gaat om een 53-jarige man uit Bodegraven die al in de cel zit voor opruiing en bedreiging van Jaap van Dissel. Hij wordt nu van hetzelfde verdacht en van smaad en laster tegen Jaap van Dissel en een huisarts uit Bodegraven.

Ook een 43-jarige voormalige inwoner van Bodegraven is opgepakt in Spanje en moet voorkomen tijdens de zitting van 3 december. Hij is vorige maand overgeleverd aan Nederland. De twee mannen staan samen met publicist en activist Micha Kat bekend om hun complottheoriën over vermeende pedonetwerken en rituele kindermoorden in Bodegraven. Hun theoriën bespraken ze op hun onlineplatform zonder enig bewijs aan te leveren. Het gevolg was dat tientallen complotdenkers begin dit jaar bloemen legden op graven van kinderen op een begraafplaats Bodegraven. Kat zit in Noord-Ierland in de cel. Nederland heeft om zijn uitlevering gevraagd.

De Krimpenaar heeft zich volgens justitie ook schuldig gemaakt aan bedreigingen. Wanneer hij is opgepakt, is niet bekend. Hij blijft voorlopig in de cel zitten.