Feyenoord-middenvelder Orkun Kökcü scoort belangrijke goal, maar neemt hier geen genoegen mee

Nadat hij in het weekend al uitblonk tegen NEC én ook toen scoorde, was de middenvelder tegen Slavia opnieuw één van de betere Feyenoorders. "Ik denk wel dat het weer beter gaat", sprak Kökcü na afloop van het Conference League-duel in De Kuip. Helemaal tevreden is de middenvelder niet. "Ik kan hier nog geen genoegen meenemen", legt hij de lat voor zichzelf hoger.

Kijk hieronder naar het interview met Orkun Kökcü na Feyenoord-Slavia Praag (2-1). De tekst gaat verder onder de video:

Feyenoord bewees donderdagavond niet alleen goed te kunnen voetballen, maar ook te kunnen knokken. Na een ijzersterke eerste helft moest Feyenoord in het tweede bedrijf alle zeilen bijzetten om de overwinning over de streep te trekken. "Dat heeft de trainer na de wedstrijd ook aangegeven", vertelde Kökcü. "In de eerste helft hebben we misschien wel onze beste 45 minuten gespeeld. In de tweede helft was het gewoon knokken, verdedigen en alles geven. Dat hebben we ook goed gedaan."

Contrast

Kökcü kon desalniettemin niet anders dan toegeven dat het contrast tussen de eerste en tweede helft te groot was. "Verdedigend en aanvallend beginnen we heel goed", vond hij. "Maar na rust gingen zij anders spelen. Daar hadden we niet zo snel een antwoord op. In de eerste helft speelden ze met koppels op het middenveld en had iedereen een man. In de tweede helft gingen ze rouleren, daar hadden we moeite mee."

Ondanks het feit dat Kökcü een sterke wedstrijd speelde, werd hij na ruim een uur gewisseld. "Ik moet eerlijk zeggen dat ik naar de trainer ging en zei dat mijn benen op waren. Ik kon niet lang meer door", legde hij uit. "Toen zei de trainer gelijk: dan gaan we wisselen. Het was gewoon vermoeidheid." Zorgen voor zondag, wanneer Feyenoord op bezoek gaat bij Vitesse, zijn er volgens Kökcü dan ook niet.