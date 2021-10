Rotterdam wil betaalbare woningen in heel de stad uit handen van investeerders houden

De Rotterdamse gemeenteraad wil onderzoeken of het mogelijk is om de opkoopbescherming voor goedkope woningen in heel de stad kan worden ingezet. Vanaf volgend jaar kan dat maar voor bepaalde wijken. Dat vindt de Rotterdamse politiek niet voldoende. De angst is dat er dan juist in andere delen van de stad veel huizen door beleggers en investeerders worden opgekocht.

Veel Rotterdammers die op zoek zijn naar een goedkope of middeldure koopwoning lukt het maar niet om een betaalbaar huis te vinden. Investeerders kopen op heel grote schaal huizen op in Rotterdam en naastgelegen gemeenten. Eerder bleek al uit door Rijnmond opgevraagde cijfers van het Kadaster dat Rotterdam koploper is in de regio als het gaat om het opkopen van woningen door investeerders.

In Delfshaven en Charlois gaan honderden woningen naar investeerders. In Charlois gaat het om ruim 50 procent. De prijs van de woningen wordt door dat opkopen flink omhooggeduwd, omdat rijke investeerders flink met elkaar concurreren. Juist voor starters is dat een probleem, die kunnen daar met hun budget niet tegenop bieden.

Opkoopbescherming

Gemeenten kunnen binnenkort wijken aanwijzen waar beleggers geen goedkope en middeldure woningen meer mogen opkopen om die te verhuren. Op 1 januari komt er hoogstwaarschijnlijk een wetswijziging die dat mogelijk maakt. Zo krijgen mensen die een betaalbare koopwoning zoeken meer kans.

Rotterdam wil als eerste stad van het land dit systeem gaan invoeren. Maar volgens de wet moet het per gebied. De gemeenteraadsleden in Rotterdam zijn bang dat als het in de ene wijk wordt ingevoerd het voor extra problemen in de andere wijken gaat zorgen. Gevolg zou dan zijn dat Rotterdammers die geen koopwoning kunnen vinden alsnog noodgedwongen naar een andere gemeente verhuizen.

Voor de hele stad

De gemeenteraad heeft gisteravond besloten dat de wethouder moet kijken wat de mogelijkheden zijn voor een opkoopbescherming op zo'n groot mogelijke schaal. Ook moet gekeken worden voor welke prijsklasse het precies is. Het lijkt dat de grens van de Nationale hypotheek garantie het plafond is. De Rotterdamse politiek wil nu wete tot welke bedrag huizen onder deze opkoopbescherming kunnen vallen.

Eigenlijk is de opkoopbescherming een verhuurverbod. Investeerders en beleggers mogen een pand wel kopen, maar niet verhuren. In Rotterdam willen de fracties uit de raad nu ook weten hoe voorkomen kan worden dat er toch panden worden opgekocht die dan misschien leeg blijven. De wethouder moet op zoek naar wat de mogelijkheden zijn om dit te voorkomen.

De raad heeft gevraagd om voor de zomer van volgend jaar met antwoorden te komen.