Arne Slot na afloop van Feyenoord-Slavia Praag: 'Als je de weerstand meeneemt, was de eerste helft onze beste van het seizoen'

Arne Slot kon donderdagavond niet anders dan tevreden zijn met de overwinning die Feyenoord boekte tegen Slavia Praag. In De Kuip wonnen de Rotterdammers met 2-1 van de regerende landskampioen van Tsjechië door doelpunten van Orkun Kökcü en Bryan Linssen. Vooral over de eerste helft, waarin Feyenoord veel kansen wist te creëren en twee keer scoorde, was de trainer te spreken.

"Ik vind altijd dat je de weerstand moet meenemen als je beoordeelt of iets wel of niet goed is", sprak Slot na afloop. "Ik denk dat dit één van de sterkere tegenstanders is die we dit jaar getroffen hebben. Na PSV, wat natuurlijk ook een hele goede ploeg is, heb ik gezegd dat ik heel blij was met het resultaat en we heel goed hadden verdedigd, maar dat ik ook graag zou zien dat we in een grote wedstrijd dominant zijn. Dat waren we in de eerste helft."

Slot is niet verbaasd dat Feyenoord dit spel op de mat kan brengen. "Zeker niet. Als je ons volgt - en dat doen jullie - dan is dit niet voor het eerst dat jullie dit hebben gezien. Ik zou bijna zeggen dat ik teleurgesteld was dat ze het niet negentig minuten volhielden", knipoogde de trainer. "Maar dat had vooral te maken met het feit dat we aan de bal veel minder goed waren."

In de tweede helft knokte Feyenoord zich naar de overwinning. "Doordat we aan de bal minder waren en zij hoger druk gaven waren wij minder in staat om de vrije man te vinden", stelde Slot. "Dan moet je wat verder terug en krijgen zij het initiatief."

Kökcü

Vlak voor de aansluitingstreffer van de Tsjechen stonden Fredrik Aursnes en Cyriel Dessers klaar om Orkun Kökcü en Luis Sinisterra te vervangen. "Kökcü gaf aan dat hij wat klachten had en Sinisterra had niet meer dezelfde energie die nodig was om de overwinning over de streep te trekken", verklaarde Slot die wissels.

Over Kökcü, de maker van de eerste Rotterdamse treffer, was de trainer zeer te spreken. "Al wat langer, maar het begint nu ook andere mensen op te vallen", zei Slot daarover. "Dat komt omdat 'ie niet alleen de bal niet verliest, maar ook omdat 'ie hele goede passes geeft. Als je dan ook nog gaat scoren, dan valt dat met name voor het grote publiek wat meer op. Los van zijn goals vond ik vandaag ook heel erg goed dat hij spelers van de bal afliep. Dat is een hele mooie ontwikkeling bij hem."