Het weer van vandaag: na bewolking komt flinke regen

Vanochtend is er veel bewolking maar blijft het nog overwegend droog. In de middag gaat het vanuit het westen (flink) regenen. De wind waait nog steeds uit het zuidwesten en is matig boven land tot (vrij) krachtig aan zee, kracht 4 tot 6. De temperatuur komt uit op 16 graden.

In de avond draait de wind naar zuidwest tot west en neemt in kracht af. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en wordt het droger met vooral vannacht soms brede opklaringen waarin lokaal een mistbank kan ontstaan. Ook kan er vooral in de kustgebieden een bui vanaf zee binnendrijven. De temperatuur daalt naar 9 graden in het binnenland tot 13 graden vlak aan zee. De zuidwestenwind is afgenomen naar zwak in het binnenland en matig aan de kust.

Morgen is er vrij veel bewolking met soms een streepje zon, in de middag wordt de bewolking dikker en volgt vanuit het zuidwesten regen. De temperatuur komt morgen opnieuw uit rond 16 graden. De zuidelijke wind gaat opnieuw toenemen naar matig in het binnenland en tot (vrij) krachtig aan zee, kracht 4 tot 6.

Vooruitzichten

Zondag start vrij nat met veel wind, in de middag droger maar ook enkele buien. Maandag is het tijdelijk droog met af en toe zon. Vanaf dinsdag volgen weer perioden met regen of buien. De temperatuur ligt steeds rond de normale waarde van 16 graden.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 1 en 10 oktober bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 16,4 graden en de minimumtemperatuur 8,9 graden. Er valt gemiddeld 35,4 mm neerslag.