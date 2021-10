Puzzelen voor Fraser: Sparta mist beide linksbacks tegen PSV en FC Groningen

Personele problemen voor Sparta op de positie links achterin. Mica Pinto en Aaron Meijers zijn beiden geschorst naar aanleiding van rode kaarten tegen respectievelijk Go Ahead Eagles en SC Cambuur. Daardoor zal trainer Henk Fraser komende zondag in de uitwedstrijd tegen PSV moeten puzzelen.

Meijers pakte afgelopen zondag in de slotfase van Sparta - Cambuur (0-4) een directe rode kaart, waarna de aanklager betaald voetbal de linksback voor vier duels, waarvan één voorwaardelijk, wilde schorsen. Sparta ging niet akkoord met dat schikkingsvoorstel, maar de tuchtcommissie besloot met het voorstel van de aanklager mee te gaan.

"De tuchtcommissie stelt vast dat Meijers met snelheid op de tegenspeler inliep en met kracht met zijn linkerbeen de tegenspeler trapt en hem daarbij raakt. Daarbij is van belang dat geen sprake was van een duel om de bal, omdat het spel al door de scheidsrechter was stilgelegd", stelt Sparta in een verklaring. Meijers is eind oktober in het bekerduel met GVVV pas weer beschikbaar voor de Rotterdammers.

Zaak Pinto

Eerder deze week werd Mica Pinto voor drie wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk, geschorst na zijn rode kaart tegen Go Ahead Eagles. De tuchtcommissie had Pinto juist vrijgesproken, maar daartegen besloot de aanklager in beroep te gaan. De onafhankelijke commissie van beroep betaald voetbal oordeelde uiteindelijk dat Pinto een tackle had ingezet 'waarbij hij de veiligheid van zijn tegenspeler in gevaar heeft gebracht' en dat 'ernstig gemeen spel ten opzichte van een tegenspeler' daarmee was bewezen. Daardoor werd de linksback alsnog geschorst.

Sparta kon geen beroep meer aantekenen, maar liet al weten zich totaal niet te kunnen vinden in de uitspraak. "Zowel de speler als de club zijn verontwaardigd en zeer teleurgesteld over het proces waarbij een speler eerst wordt vrijgesproken vanwege gebrek aan bewijs en dat een aanklager in beroep gaat. Dit is een zeldzaamheid en lijkt in de ogen van Sparta willekeur en een principiële kwestie."

Pinto mist de wedstrijden van Sparta tegen PSV en FC Groningen en is tegen RKC Waalwijk (23 oktober) weer inzetbaar.