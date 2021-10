Podcast Feyenoord: 'Dit elftal is leuker om naar te kijken dan dat van het kampioensjaar'

De overwinning op Slavia Praag levert een dag later een goedgemutste Podcast Feyenoord op. Frank Stout, Dennis van Eersel en Jan Jaap Pruysen blikken terug op een heerlijk Europees avondje in De Kuip en trekken al een vergelijking met het glorieuze seizoen van vijf jaar geleden. "Dit elftal is leuker om naar te kijken dan dat van het kampioensjaar."

"Ik heb volop genoten van het niveau dat Feyenoord haalde, zeker in de eerste helft", blikt Van Eersel terug op donderdagavond. "Feyenoord haalde nu dit niveau tegen een echt goede tegenstander. Tegen Elfsborg was het ook non-stop bal veroveren met een gigantisch hoog niveau, maar toen was de tegenstander minder dan Slavia Praag. Daarom schalen we deze hoger in."

"Wat ik heel goed vind aan dit Feyenoord: je hebt het idee dat ze het niet meer weggeven", vult Pruysen aan. "In voorgaande jaren dacht je als het 2-1 werd: daar gaan we. Dat had ik nu niet." Van Eersel: "Na de 2-1 werd het natuurlijk wel spannend, maar Feyenoord had de boel goed op orde. Eigenlijk hebben ze geen echte kans meer weggegeven. Feyenoord wankelde wel een beetje, maar echt in gevaar is de overwinning niet geweest."

Kampioensjaar

Het goede spel van Feyenoord tegen Slavia Praag, en al dit hele seizoen, brengt Pruysen tot een vergelijking met het kampioensjaar (2016-2017). "Dit Feyenoord is leuker om te kijken. Onder Van Bronckhorst zijn er ook een partij wedstrijden gespeeld waar je niet vrolijk van werd, maar die ze wel wonnen door individuele kwaliteit. Nu is het elftal veel leuker om naar te kijken."

"Jongens als Guus Til, Bryan Linssen, Luis Sinisterra en Orkun Kökcü leven helemaal op. Dit voetbal, met hoog druk zetten en het publiek erachter tijdens een avondwedstrijd in De Kuip, mooier kan eigenlijk niet."

Uitblinker Kökcü

Pruysen vond middenvelder Kökcü, maker van de 1-0, de bester Feyenoorder tegen Slavia Praag. "De laatste weken is hij lang niet altijd goed. Sterker nog, tegen Slavia Praag speelt hij in de eerste tien minuten ook nog twee keer de bal naar de verkeerde kleur. Maar toen scoorde hij. Daarna is-ie gaan zweven en speelde hij een fantastische eerste helft. Hij was met afstand de beste van het veld."

Van Eersel vindt Pruysen te kritisch. "Neem bijvoorbeeld FC Drita-uit, waarin hij grossierde in balverlies, daar blijft iedereen maar op terugkomen. Maar dat is echt de enige wedstrijd van Kökcü met zoveel balverlies. Verder is hij een van de meest balvaste spelers dit seizoen bij Feyenoord. Wat hij tegen Drita al wel deed, is de frontrunner zijn in het afpakken van de bal bij de tegenstander. En dat is hij nu al het hele seizoen."

