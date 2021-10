Capellenaar Noa Lang voor het eerst in definitieve selectie Oranje, ook Feyenoorders Bijlow, Malacia en Til opgeroepen

Noa Lang debuteert in de selectie van het Nederlands elftal. De 22-jarige Capellenaar is, net als Feyenoorders Justin Bijlow, Tyrell Malacia en Guus Til, door bondscoach Louis van Gaal opgeroepen voor de WK kwalificatiewedstrijden tegen Letland en Gibraltar.

Lang speelde al in Nederlandse jeugdelftallen en maakte steeds meer aanspraak op een plek in de selectie van het grote Oranje, vanwege zijn sterke optredens bij Club Brugge. Zo maakte Lang in Belgische dienst in nog geen vijftig wedstrijden al meer dan twintig doelpunten en leverde hij vijftien assists.

Bijlow, Malacia en Til zijn, net als in de vorige interlandperiode, als Feyenoord-drietal geselecteerd. Tegen Noorwegen, Montenegro en Turkije maakten Bijlow en Malacia hun debuut voor het Nederlands elftal en maakte Til zijn eerste treffer.

Oranje speelt op vrijdag 8 oktober een uitwedstrijd tegen Letland, drie dagen later wacht op maandag 11 oktober een wedstrijd in De Kuip tegen Gibraltar.