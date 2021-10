Laatste winnaar Marathon Rotterdam keert terug aan de start

Twee keer eerder was Kipserem al de beste in Rotterdam. In 2016 als outsider, drie jaar later in een persoonlijk record van 2.04.11. Nooit was iemand sneller op de Coolsingel. In 2018 eindigde de Keniaan als vijfde.

Eerder kondigde de marathonorganisatie de komst van Olympisch medaillewinnaar Bashir Abdi (32) al aan. De Belg wil een Europees record lopen in de veertigste editie van 'de mooiste'. "Rotterdam is voor mij dé stad van de marathon", zei de 32-jarige Abdi al.

"Toppers met zulke grote aspiraties als Marius Kipserem en Bashir Abdi geven het evenement iets speciaals", blikt marathondirecteur Mario Kadiks vooruit op 24 oktober. "Het belooft een spannende én snelle race te worden."