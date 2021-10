Een middag bij Testen voor Toegang: 'Ruimte voor twijfelaars is er niet meer'

Het is op een doordeweekse middag rustig bij de Testen voor Toegang-locatie op de parkeerplaats achter de voormalige Van Nellefabriek in Rotterdam. De beveiliger kijkt op van zijn telefoon. “Vooral in het weekend was het druk hier!”, lacht hij, wippend met zijn stoel naast de ingang van de teststraat. Deze dag was wat rustiger. “Vandaag stonden er tweehonderd testen in de planning. Dus dan druppelt het binnen, gedurende de dag.”

Een hen is de 23-jarige Naomi, student aan de Hogeschool Rotterdam. Ze deed net voor het eerst een test voor een QR-code en gaat zo uit eten met haar huisgenootjes. Naomi vindt het testen een kleine moeite. Ze woont in Rotterdam en kan fietsen naar de Van Nelle-fabriek. De uitslag heeft ze in een half uur. “Ik stel de keuze voor een vaccinatie nog een beetje uit.” Reden? “Ik voel geen noodzaak. Als ik het krijg ben ik niet bang dat ik daar ziek van word, daar heb ik niet te leeftijd voor. Veel mensen uit mijn omgeving hebben het al gehad, dus grote kans dat ik het ook gehad heb, maar ziek heb ik me nooit gevoeld.”

Dik tien minuten later komt Samantha van Potten (30) met betraande ogen van de test de de straat uitgelopen. Ze is werkzaam als psycholoog en moest langs bij de Van Nellefabriek, omdat ze morgen een teamuitje heeft met haar collega’s met een verplicht karakter. Ze vaccineert zich niet omdat ze geen zicht heeft wat het met haar lange termijn vruchtbaarheid doet. “Ik heb het idee dat ze daar nog niet veel van weten.”

Longkanker

Met het testen voor toegang heeft ze weinig problemen. “Het maakt mij niet uit, ik kom onderweg van werk naar huis langs de testlocatie. Dat is de moeite niet. Ik denk maar zo: als het echt moet, dan moet het maar.” Heeft nog invloed op haar keuze om niet te vaccineren? “Nee, om makkelijker naar de kroeg te kunnen is geen goede reden.”

Ook ongevaccineerden die níét bij de teststraat aanwezig zijn, kunnen wel leven met de maatregel. 56-jarige Linda, die eerder aan Rijnmond op de Afrikaandermarkt vertelde dat ze zich ‘absoluut niet’ wilde laten vaccineren omdat ze het belachelijk vindt om een vaccin te nemen waar geen ervaringen mee zijn, heeft ook geen last van de QR-code. “Ik maak nauwelijks gebruik van de coronapas.” Dat komt doordat ze zuinig moet zijn met haar energie, vanwege de longkanker die ze heeft. “Dit weekend ga ik met mijn man naar een hotel en laten we ons van tevoren testen bij het testcentrum bij De Kuip.”

Samantha van Potten. | Foto: Privéfoto

“Er zijn veel meer twijfelaars en grijstinten dan soms lijkt in berichtgeving over het coronapaspoort”, zegt gedragsonderzoeker van de Erasmus Universiteit Rotterdam, Martine Bouman. “Zoveel mensen, zoveel meningen, ideeën en visies. Er zijn weigeraars die dat doen met een beroep op de lichamelijke integriteit. Anderen zijn zich wel bewust van de ernst van het virus, maar zien geen gevaar bij zichzelf omdat ze jong zijn of gezond.” En voor dat grijze gebied zijn de huidige maatregelen best te doen, zo blijkt.

Diploma-uitreiking

Fel tegenstanders van de QR-pas noemen het discriminatie. Uitsluiting op basis van hun overtuigingen. Bouman vindt het een te billijken maatregel. “Het is een maatregel die pas is ontstaan nadat het vaccin is ontwikkeld en nadat zoveel mogelijk mensen de kans hadden zich te vaccineren. En nu, om weer wat meer mogelijk te maken in het leven, is deze pas ingevoerd. Dat is een logische, te verantwoorden stap. En voor de mensen in die grijstinten kan het ook behulpzaam zijn: een duwtje om een beslissing te nemen.”

Dat geldt ook voor de 27-jarige M., die anoniem wil blijven. Hij nam net een test, omdat hij de volgende dag naar de diploma-uitreiking gaat van zijn zus, vertelt hij als hij zijn mondkapje af doet. “De school kan ik als niet gevaccineerde zonder problemen in, maar daarna gaan we uit eten en daar heb ik wel een QR-code voor nodig.” Ook hij vindt het niet heel ingewikkeld om te doen. “Een kleine moeite.”

En stel dat de overheden meer beperkende maatregelen nemen voor ongevaccineerden? “Ik neem het vaccin nu nog niet omdat de beschermingsduur van het vaccin op dit moment onbekend is. Ik wil niet elk jaar een boostervaccinatie halen.” De huidige beperkingen noemt hij ‘niet heel ingewikkeld’. “Maar ik las dat Amerika alleen nog maar mensen toelaat die gevaccineerd zijn, als dat ook binnen de EU gaat gebeuren, dan zou ik uit noodzaak het vaccin kunnen nemen.”

Het gevoel dat je minder bent

Anders wordt het als je gegronde bezwaren hebt bij het huidige ‘systeem’, zo blijkt, of als het teveel moeite kost om bij een teststraat te komen. M. vertelt: “Bij mijn vader is het in totaal een uur reizen om bij de teststraat te komen, voor mensen uit die omgeving is het wel echt een beperking.” De 55-jarige Rotterdamse F., die ook anoniem wil blijven, omdat ze haar baan al verloor vanwege haar overtuigingen, licht telefonisch toe dat de QR-code voor haar ook een barrière vormt. Zij heeft meer wantrouwen naar de overheid en de farmaceutische industrie, haar hele leven al.

F.: “Als ik zou testen, dan zou ik meewerken en toegeven aan een systeem waar ik het niet mee eens ben. Dat wil ik niet, en dus ben ik nu nergens welkom meer. Dat vind ik heel jammer.” Waar ze het mee oneens is? “Ik vind de maatregelen in geen verhouding staan tot de problemen en daarnaast draait alleen de horeca en cultuursector ervoor op om het te handhaven.” F. heeft nooit het gevoel gehad dat ze erbij hoorde in het huidige systeem. “Alles draait om geld en om macht. Daar zijn wij slaven van geworden. Ik kan mijn creativiteit niet kwijt, op school was daar al geen ruimte voor en ben je alleen goed bezig als je binnen de hokjes kleurt. En we staan te ver af van waar we vandaan komen; de natuur. Daar wil ik naar terug.”

Wat de verschillende ongevaccineerden ook aangeven bij de Testen voor Toegang-locatie, goed verwoord door Van Potten: “Ik krijg het gevoel dat we toch iets minder zijn dan de rest, mede door deze maatregelen. Ook als ik hierover praat met mensen in mijn omgeving. Ik voel me daar niet vrij in.” De 27-jarige M: “Soms word je in discussies behoorlijk aangevallen. Ze geven je toch het gevoel dat je minder bent.” Naomi: “Mensen zijn óf voor, óf tegen. Ruimte voor twijfelaars of wachtenden lijkt er niet.”

Respect

Onderzoeker Martine Bouman, van de Erasmus Universiteit: “Dat gevoel van uitsluiting en minderwaardigheid moeten we te allen tijde voorkomen. Mensen moeten niet tegenover elkaar komen te staan, dat staat een inclusieve samenleving in de weg. We moeten iedereen gelijke kansen geven, maar anderen ook respecteren. Beide kanten op. Gevaccineerden naar ongevaccineerden en andersom.” Wat daarbij, volgens Bouman, goed helpt: “Duidelijk blijven communiceren. Dat is de uitdaging. Ook naar groepen die minder goed bereikt worden.”