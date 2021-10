Altijd Dierendag in Chris Natuurlijk

Het is bijna Dierendag. Chris Natuurlijk vraagt zich af hoe onze verhouding met andere diersoorten is. Bij de olifanten in Diergaarde Blijdorp bespreken Harald Schmidt en Eva van Diggelen hoe we naar dieren kijken en of onze houding ten opzichte van dieren is veranderd. Harald doet dat als Hoofd Plant en Dier bij de Rotterdamse dierentuin, Eva als curator van de tentoonstelling We are animals in de Kunsthal. Op 2 en 3 oktober is het bovendien Kunsthal Weekend met het thema Release the Beast.

Olifanten in Diergaarde Blijdorp | Foto: Rijnmond

Hoe houden we van dieren?

Mensje van Keulen is vijftig jaar schrijver. Ter gelegenheid daarvan zijn haar verhalen, gedichten en fragmenten over katten gebundeld in het boekje Het Kattentheater . In Chris Natuurlijk vertelt de schrijfster over haar liefde voor dieren. Natuurlijk voor haar katten en poezen, maar ze praat ook over dierenleed in de bio-industrie.

Vogels tellen

Duizenden vogelaars in Europa tellen zaterdag 2 oktober op Euro Birdwatch de trekvogels die onderweg zijn naar het zuiden. Merijn Loeve, boswachter bij Staatsbosbeheer, vertelt over de vele gaaien die nu over ons land trekken.

Nederland beleeft een invasie van gaaien. | Foto: Pixabay

Idyllische landschappen met koeien in het Dordrechts Museum

Chris Natuurlijk wandelt met conservator Sander Paarlberg van het Dordrechts Museum langs idyllische landschappen met koeien in nevelachtig zonlicht. Vanaf zondag 3 oktober is de tentoonstelling 'In het licht van Cuyp’ te zien met werken van de beroemde Dordtse landschapsschilder Aelbert Cuyp en latere Britse schilders als Constable en Turner die zich door zijn werk lieten inspireren.

Aelbert Cuyp, Riviergezicht met koeien, ca 1650, Museum of Fine Arts, Budapest te zien in de tentoonstelling In het licht van Cuyp, Dordrechts Museum | Foto: Dordrechts Museum

