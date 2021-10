Stress: waardoor wordt het veroorzaakt en hoe kom je er weer vanaf? Kijk live mee naar Lof der Geneeskunst

Iedereen heeft wel eens met stress te maken, maar de een heeft er meer last van dan de ander. Hoe kan dat? Wat gebeurt er precies in het lichaam? Wat zijn de gevolgen op de lange termijn? En wat kunnen we zelf doen om stress te verminderen?

Onze levensomstandigheden bepalen of en hoeveel stress we hebben. Toch ervaar iedereen stress anders. Drie toponderzoekers van het Erasmus MC gaan antwoord geven op belangrijke vragen over stress in het programma 'Lof der Geneeskunst'.

Witte Hoogendijk, Liesbeth van Rossum en Steven Kushner zijn verbonden aan het Erasmus MC en doen onderzoek naar stress en stress- gerelateerde aandoeningen.

Witte Hoogendijk legt de evolutionaire oorsprong van stress uit en vertelt hoe die oorsprong ons helpt om beter met stress om te gaan. Liesbeth van Rossum weet alles over de effecten van stress op ons lichaam en Steven Kushner sluit af door in te zoomen op de effecten van stress op ons geestelijk welzijn.

