Top 5 van Rotterdamse studentenkamerchaos: €950,- voor 8 vierkante meter mét kamergenoot

Deze studentenkamer is zoals de advertentie ook zegt: “Een knusse kamer die volgestouwd is met meubels.” Nu is dat al snel het geval wanneer je een eenpersoonsbed, een tafeltje dat moet dienen als bureau, een boekenkast die moet dienen als kledingkast en twee stoelen neerzet in een studentenkamer van acht vierkante meter. Gelukkig wordt deze studentenkamer gestoffeerd opgeleverd; zelfs met een bureaulampje en twee plankjes al aan de muur bevestigd. Ook staat er in de advertentie dat er ‘high speed wifi’ aanwezig is. Dat mag ook wel, voor een prijs van maar liefst €750,- inclusief per maand.

In het kader van ‘mooi rood is niet lelijk’ volgt nu deze parel van een studentenkamer. Voor een schamele €750,- inclusief gas water en licht, heb je een gemeubileerde kamer van twaalf vierkante meter. Je zult wel gek moeten zijn op de kleur rood, want alles in deze kamer is in die kleur aangeschaft. De keuken, badkamer en toilet deel je met drie huisgenoten, maar gelukkig zou er - volgens de advertentie - wel een slot op de kamer moeten zitten. Standaard heeft deze kamer een eenpersoonsbed, maar een tweepersoonsbed is optioneel. Of de prijs dan nog hoger wordt, is niet bekend.

Deze studentenkamer ziet er erg netjes afgewerkt uit, maar of het nu de prijs van €735,- euro per maand waard is? In deze kamer van tien vierkante meter vind je een kledingkast, een bureautje en bed - meer past er dan ook niet in. Je woont samen met vier anderen en deelt dan ook de keuken, woonkamer en badkamer. De €169,- eenmalige servicekosten zijn gelukkig inclusief beddengoed en eindschoonmaak bij de verhuizing. Het appartement zelf is in totaal tachtig vierkante meter, dus je hebt genoeg ruimte om je 'hok' te ontvluchten.

Maar wel openslaande deuren naar een balkon! | Foto: Woningnet

Op de foto’s ziet deze kamer er nog ruim uit, maar dan moet je niet vergeten dat er ooit nog meubels in moeten. Na het plaatsen van een bed en een bureau is deze kamer dan ook tjokvol. Voor de prijs van €630,- euro heb jij maar liefst negen vierkante meter tot je beschikking, maar dan heb je wel de luxe van een vaatwasser en een bad tot je beschikking. Dat mensen voor deze prijs een volledige sociale huurwoning hebben, voelt wellicht toch wat wrang.

Op de Snelfilterweg krijg je er zelfs een vaatwasser bij! | Foto: Woningnet

Voor een prijs van €950,- euro heb je een kamer van acht vierkante meter waar twee bedden in staan: de kamer wordt namelijk gedeeld met een studiegenoot. Perfect als je veel te weinig privacy wil hebben! De keuken, badkamer, toilet en woonkamer deel je ook nog eens met andere huisgenoten. De - zoals in de advertentie - ‘nice big room’, is overigens nét niet groot genoeg voor twee kledingkasten. Enjoy Rotterdam!

De advertentie liegt er niet om | Foto: Woningnet

Naast Rotterdam vind je in Capelle deze parel: in dit mooie pas gerenoveerde appartement heb je voor €705,- al een kamer. Een kledingkast past alleen niet meer op deze kamer van zeven vierkante meter. Maar wees gerust, je kunt 'm kwijt in de oude gangkast; die is voor de gelegenheid omgetoverd tot ‘private walk-in closet’. Je deelt een woonkamer, keuken, toilet en badkamer met drie huisgenoten.

Een extra luxe aan deze slaapkamer is het bureautje dat in de hoek staat en de vaatwasser. Ondanks de vrijheid van op jezelf wonen zijn feestjes niet toegestaan in dit gedeelde appartement. De prijs is inclusief gas, water en licht, tot normaal verbruik. Wat dit ‘normale verbruik’ is, staat er niet bij, maar als het overschreden wordt, moet er extra betaald worden.