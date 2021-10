Politie onderzoekt verband doodsteken man in Bleiswijk en vechtpartij in Rotterdam-Zuid

De dood van de 39-jarige man die donderdagochtend zwaargewond in de Jan van den Heydenstraat in Bleiswijk werd gevonden, is vermoedelijk drugsgerelateerd. Het slachtoffer was gestoken en werd op straat geopereerd, maar overleed in het ziekenhuis. Vlak daarna bleek dat er gevochten was in de Leo Lashleylaan in Rotterdam-Zuid. Er zou bij die ruzie zijn geschoten.