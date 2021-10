Werkstraf geëist tegen directeuren Rotterdamse groothandel die illegaal aceton aan Syrië verkochten

Justitie wil dat twee mannen die in 2016 in Rotterdam een groothandel dreven een werkstraf van 240 uur krijgen voor het op grote schaal uitvoeren van aceton naar Syrië. Ook is een celstraf van zes maanden voorwaardelijk geëist. Dat gebeurde zonder vergunning. Aceton kan gebruikt worden als grondstof voor een chemisch wapen als zenuwgas, ook wel sarin genoemd. Voor Syrië gold een exportverbod van dit soort grondstoffen vanwege de grove schendingen van de mensenrechten in het land.

Tegen Syrië zijn in 2012 internationaal sancties ingesteld vanwege de burgeroorlog en repressie door president Bashar al-Assad. De sancties betekenen dat bepaalde grondstoffen en producten niet zonder toestemming naar het land mogen worden geleverd. Aceton kan worden gebruikt voor de productie van chemische wapens. Assad is vorig jaar in een rapport van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) beschuldigd van het bestoken vanuit de lucht van de plaatsen al-Lataminah met sarin en chloorgas. Dat gebeurde in maart 2017. Onder meer een ziekenhuis werd bestookt door de Syrische luchtmacht. Het Syrische bewind wees de conclusies van het OPCW van de hand.

Van Rotterdam naar Syrië

De directeuren van een groothandel in Rotterdam, die inmiddels is opgeheven, gingen in november 2016 over de schreef. Ze verkochten 38 ton aceton aan een persoon in Syrië en exporteerden die via de haven van Antwerpen. Een vergunning voor de export was niet aangevraagd, tot onbegrip van justitie: "Van een professionele handelsonderneming met bedrijfsactiviteiten in de chemische sector mag worden verwacht dat zij zich vergewist van de geldende exportregels."

Een jaar later ging het bedrijf weer de mist in. De directeuren waren er toen al door de Belgische en de Nederlandse douane op gewezen dat ze vergunningplichtig waren. In 2017 ging het om de export van ruim 89 aceton via Rusland en overtraden ze ondanks de eerdere waarschuwing weer de regels. Daarmee werd "de Nederlandse overheid de kans ontnomen om te controleren aan wie de producten verkocht werden".

Onbekend waarvoor de aceton gebruikt is

Het is niet vastgesteld of de aceton van de Rotterdamse groothandel daadwerkelijk is gebruikt voor de productie van zenuwgas. Justitie kwam de praktijken van het Rotterdamse bedrijf op het spoor dankzij een primeur van het Belgische weekblad Knack. Dat sprak in België met exporteurs van aceton die hadden verklaard dat de grondstof werd gebruikt voor drukinkt, cosmetica en ruitensproeiers.

Het bedrijf Aromatics Rotterdam is volgens Knack in 2019 uitgeschreven uit het handelsregister. Een van de directeuren zou inmiddels verhuisd zijn naar Libanon.

De rechter doet op 14 oktober uitspraak.