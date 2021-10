FC Dordrecht zeven duels zonder zege na nipte nederlaag bij Jong AZ

De laatste keer dat FC Dordrecht een driepunter mocht noteren, was na een 1-2 zege bij Jong Ajax op 16 augustus. Daarna speelden de Schapenkoppen tweemaal gelijk en verloren ze vier keer. Met een goed gevoel reisde FC Dordrecht dan ook niet af naar Wijdewormer, het sportpark waar Jong AZ zijn wedstrijden speelt.

Tot overmaat van ramp kwam de ploeg van Santoni ook nog eens razendsnel op achterstand. Het was Yusuf Barasi die al na 7 minuten de 1-0 maakte voor Jong AZ. FC Dordrecht toonde veerkracht en knokte zich terug in het duel. Het was Stijn Meijer die in minuut 37 zelfs de gelijkmaker noteerde. Het tweede doelpunt van het seizoen voor de spits.

Alleen zoals wel vaker deze jaargang, ging het in de eindfase nog mis voor FC Dordrecht. Het was Jong AZ-spits Jelle Duin die de Schapenkoppen in minuut 81 de das om deed: 2-1.