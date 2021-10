Erasmus Universiteit komt met universitaire opleiding basisschoolleraar

Als alles goed gaat worden vanaf september 2022 zo'n 150 tot 200 extra leraren voor het basisonderwijs opgeleid. Op dit moment is er nog geen masteropleiding voor onderwijzers. Het is de bedoeling dat in eerste instantie vooral bachelorstudenten in de Sociale Wetenschappen doorstromen naar de master, waarmee ze hun lesbevoegdheid voor het basisonderwijs kunnen halen.

Meehelpen met oplossen van het lerarentekort

Met de opleidingen willen de universiteiten meehelpen het lerarentekort te bestrijden. Dat is in het basisonderwijs erg groot en blijft naar verwachting oplopen. In 2025 zou er een tekort van ruim 1000 voltijdsfuncties voor onderwijzers en schooldirecteuren. “De Nederlandse universiteiten willen meehelpen het lerarentekort op te lossen", zegt de voorzitter van de Vereniging van Universiteiten Pieter Duisenburg. "Daarbij is er naast het voortgezet onderwijs ook een duidelijke behoefte aan academische leraren in het basisonderwijs. Met deze opleidingen kunnen we ervoor zorgen dat er meer universitair geschoolde leraren voor de basisschoolklas komen.”

Ook zouden universitair geschoolde basisschoolleraren andere vaardigheden meebrengen, wat weer kan bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs, verwachten de universiteiten.

De Erasmus Universiteit start de master samen met de Vrije Universiteit Amsterdam, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Leiden. De opleiding moet in september 2022 van start gaan.