Rob Jacobs prijst Slot na Feyenoord-Slavia Praag: 'Hij heeft verstand van het spelletje'

“Feyenoord had het zichzelf makkelijker kunnen maken door er voor rust nog twee of drie meer te scoren“, stelt oud-trainer Rob Jacobs in FC Rijnmond over het duel van Feyenoord met Slavia Praag. De Rotterdammers wonnen met 2-1, maar waren na een weergaloze eerste helft minder in de tweede.

Jacobs weet wel waarom het verschil tussen de helften zo groot was bij Feyenoord: “Door de tegenstander, die namen het initiatief. Feyenoord had er misschien nog net wat meer bij moeten maken.” Ook Geert den Ouden denkt dat het verschil vooral kwam door de Tsjechen. “Ze zetten Feyenoord veel meer onder druk. Daar kwam Feyenoord minder goed uit.”

De meningen aan tafel verschillen over de wedstrijd van Marcos Senesi. Speelde hij nou wel of niet goed? “Nee joh, helemaal niet. Bart (Nolles, red.), jij hebt er geen verstand van”, zegt Jacobs. Dennis van Eersel is het wel met Nolles eens. “In de eerste helft vond ik hem wel goed. Heel goed aan de bal ook”, zegt Van Eersel.

Verstand van het spelletje

Feyenoord won in de voorbije twaalf dagen liefst vier keer. Een prestatie die volgens Jacobs voor een groot deel te danken is aan trainer Arne Slot. “Hij heeft verstand van het spelletje. Hij durft eerlijk te zijn tegen spelers en laat Feyenoord zeer behoorlijk spelen. Zo laat hij bijvoorbeeld ook Orkun Kökcü goed spelen, hij speelt nu alles naar voren.”

Volgens Van Eersel ligt de basis bij de Turks international zelf. “Hij is fitter nu. Hij zei zelf ook dat hij fitter moest zijn dan anderhalf jaar terug om mee te kunnen in het voetbal van Slot.”

Iemand die tegen Slavia Praag opnieuw zijn stempel niet kon drukken, is Alireza Jahanbakhsh. Jacobs adviseert de Iraniër het simpel te houden. “Dat zou ik hem als trainer wel meegeven. Dan maar vaker een balletje breed. Gewoon even normaal doen, dan komt het wel weer”, aldus Jacobs.

Groepshoofd

Het neemt niet weg dat Feyenoord een belangrijke zege boekte. Zeker omdat alleen de groepswinnaar doorgaat in de Conference League. Van Eersel: “Ze zijn nu groepshoofd en staan er goed voor. Maar dat stonden ze in de voorbije seizoenen ook en toen ging het ook nog mis. Niet te vroeg juichen.”

Eerst gaat de blik op zondag, als een moeilijke uitwedstrijd bij Vitesse wacht. Van Eersel ziet het wel goed komen. “Zij hebben donderdag ook nog gespeeld en hebben zich dus niet vol kunnen focussen op Feyenoord. Als Feyenoord zijn niveau haalt, zie ik het positief in.”

Maar voordat de mannen van Feyenoord aantreden tegen Vitesse, speelt Feyenoord Vrouwen de Klassieker tegen Ajax Vrouwen. Het is de allereerste keer dat de Klassieker voor vrouwen op het programma staat. Van Eersel: “Ik heb me laten vertellen dat ze het best behoorlijk doen tot nu toe. Dat wordt natuurlijk 6-2.”

