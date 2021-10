Regiogenoten grijpen naast voorzitterschap landelijk PvdA

Esther-Mirjam Sent uit Nijmegen is de nieuwe voorzitter van de PvdA. Dat heeft de partij vrijdag via een livestream bekendgemaakt. Reshma Roopram uit Barendrecht en Ger Bosman uit Ridderkerk haalden het daarmee niet.

De PvdA moest op zoek naar een nieuwe voorzitter nadat Nelleke Vedelaar in mei vertrok vanwege de verkiezingsnederlaag. De partij viel terug naar negen kamerzetels. Van de 40632 partijleden, nam 23,7 procent de moeite om een stem uit te brengen voor de voorzittersverkiezing. In totaal acht PvdA-ers uit het hele land hadden zich kandidaat gesteld.

Geen van de kandidaten haalde in de eerste ronde een absolute meerderheid. Uiteindelijk wist de 54-jarige senator Esther-Mirjam Sent, die al favoriet was, ruim 52% van de leden achter zich te krijgen. "We hebben een grote opgave voor ons liggen, die we samen met onze leden en duizenden mensen in het land moeten aangaan. Onze linkse idealen kunnen we omzetten in linkse plannen", zei ze toen de uitslag bekend werd.

Regiogenoten buiten de boot

De 43-jarige Reshma Roopram, wethouder in Barendrecht, maakte haar kandidatuur half juli bekend. Ze zei toen voor samenwerking met andere linkse partijen en organisaties te zijn, maar tégen een fusie. Roopram behaalde in alle zes stemrondes van de partijleden consequent de derde plaats. De Barendrechtse kreeg bijna 22 procent van de stemmen.

Gerard Bosman was een paar maanden eerder. Hij stelde zich in mei kandidaat. De Ridderkerker staat bekend als de linksbuiten van de partij. Bij zijn kandidatuur zei hij zich niet voor te kunnen stellen "dat de PvdA deelneemt aan een kabinet onder leiding van Rutte."

Zaterdag 2 oktober wordt Sent officieel benoemd als partijvoorzitter tijdens het partijcongres.