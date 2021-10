Roparun finisht niet in Rotterdam, maar in Landgraaf: 'Coolsingel is toch wel iconisch'

"Normaal gesproken duurt de rit nóg langer", vertelt de 47-jarige Sylvain Verheij. "Dan moeten we helemaal naar Parijs." Toch had hij dat een stuk liever gehad dan de rit van vrijdag. "Dan lopen we vanaf Parijs op ons gemakkie terug en is het thuiskomen wel wat leuker." Niet dat ze nu allemaal chagrijnig in de bus hebben gezeten, maar tóch. "Normaal gesproken komen we dóór de Hoeksche Waard, waar we ook allemaal acties hebben. Nu lopen we daar een rondje en finishen we met z'n allen in Landgraaf."

Door het coronavirus is de Roparun dit jaar een Nederlands feestje - of beter gezegd een Limburgs feest. "Ja, dat is gehéél tegen de traditie in", beaamt de woordvoerder van de non-stopestafetteloop Willem van de Ven. "Maar aan de andere kant is het het dertigste jaar van de Roparun. Als dat voorbij zou gaan zonder fysieke run zou het ook niet goed zijn." Van de Ven is daarom maar wat blij dat hij dit weekend op Limburgse grond staat. "Daar maken we iedereen toch wel weer heel blij mee."

Van de Ven hoopt stiekem dat de run in Limburg voor nieuwe enthousiastelingen zal zorgen. "We komen normaal gesproken nooit in dit deel van het land, misschien vinden we wel mensen die mee willen doen", zegt hij lachend. Hij heeft er in ieder geval zin in. "We hebben het twee keer niet door zien gaan, natuurlijk heb ik er zin in!"

Iconische finish

De afgelopen twee jaar kon de run namelijk niet doorgaan in het Pinksterweekend. "Dat is vervelend voor de teams, maar nog vervelender voor de doelen die we willen steunen. Met deze aangepaste variant wordt er in ieder geval geld opgehaald. Dat het dan niet is zoals normaal accepteren we dan maar, in de hoop en verwachting dat we volgend jaar gewoon weer in Rotterdam kunnen finishen. De Roparun in Rotterdam, met de Coolsingel als finishplek, is toch iconisch."

Het team is klaar met inpakken en vertrekt naar Limburg | Foto: Rijnmond

Die hoop koestert ook Verheij. "De mensen die normaal komen aanmoedigen, geloven het wel en volgen ons via de app en tv. Ik snap het wel, het is ook een pokkeneind rijden om iemand even te zien lopen", zegt hij lachend. Toch laten de renners zich daar niet door tegenhouden. "We hebben er zin in hoor!"

Magie op de Coolsingel

"We hebben 24 jaar ervaring met van Parijs naar Rotterdam lopen; we zien het wel dit weekend. Het is een hele nieuwe route, met nieuwe wisselplaatsen, maar het concept blijft hetzelfde." Wel scheelt het zo'n 200 kilometer met de 'normale' route. "Eigenlijk is dit een lachertje", zegt Verheij breed grijnzend. "Ik denk dat we bewust een aantal keren verkeerd gaan lopen, zodat we toch aan het aantal kilometers komen."

Eigenlijk is dit de laatste keer dat Verheij de Roparun gaat lopen. "Ik doe het nu al zestien of zeventien jaar, ik vind het wel mooi." Maar stoppen na Limburg... "Rotterdam voelt toch als thuiskomen. Het is zo'n fijn gevoel om daar te finishen. Dat was de afgelopen twee jaar op de Binnenrotte wel anders, de Coolsingel als finish heeft gewoon wat magisch. Maar ja, finishen op de Coolsingel ga ik niet meer meemaken." Het blijft even stil. "Maar aan de andere kant zeg ik al drie jaar dat ik stop, dus je weet het maar nooit", zegt hij een beetje geheimzinnig.