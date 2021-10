RIVM: Stijging in aantal coronabesmettingen, geen doden

Bij het RIVM zijn in de afgelopen 24 uur 275 nieuwe coronabesmettingen in de regio geregistreerd. Dat is een aardige stijging ten opzichte van de cijfers van donderdag. Toen werden 185 besmettingen gemeld. Het aantal van vrijdag ligt overigens wel meer in de lijn van de afgelopen dagen: woensdag waren er 229 nieuwe besmettingen en dinsdag 248.