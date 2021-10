Excelsior heeft weinig in te brengen bij NAC Breda en loopt de eerste periodetitel mis

In de eerste divisie heeft Excelsior vrijdag niet de eerste periodetitel gepakt. De Kralingers verloren met duidelijke cijfers bij NAC Breda (4-1). De mannen van trainer Marinus Dijkhuizen waren in grote gedeelten van de wedstrijd de mindere ploeg.

De thuisploeg begon stormachtig aan de wedstrijd. Na een kleine twee minuten legde de Dordtse scheidsrechter Danny Makkelie het duel wel even stil, omdat de harde kern van NAC Breda volop vuurwerk afstak. Na deze korte onderbreking was dat het signaal voor de Bredase ploeg om druk te gaan zetten. Jarchinio Antonia schoot even later hard op Excelsior-doelman Stijn van Gassel.

Na de sterke beginfase van NAC kroop Excelsior iets meer uit haar schulp. Gevaarlijk werden de Kralingers niet. Piotr Kestens daarentegen wel. De aanvaller van NAC haalde in de eerste helft twee keer gevaarlijk uit: één poging ging naast, de andere werd knap gepakt door Van Gassel. Vlak voor de rust redde de doelman van Excelsior zijn ploeg weer een aantal keer, maar in de blessuretijd van de eerste helft moest hij zich toch gewonnen geven. Thom Haye krulde prachtig een vrije trap in de kruising (1-0).

Excelsior slechts twintig minuten op niveau

In de rust greep trainer Marinus Dijkhuizen in bij Excelsior. Hij wisselde Julian Baas en Michael Chacón voor Modeste Duku en Joshua Eijgenraam. In de 55e minuut stichtte Excelsior het eerste echte gevaar in de wedstrijd. Duku sneed vanaf de linkerkant naar binnen en haalde met rechts uit. Zijn schot vloog net naast. Aan de andere kant kopte NAC-spits Ralf Seuntjens de bal naast het doel van Excelsior.

Duku was even later wel trefzeker voor Excelsior. Hij reageerde attent op een schot van Thijs Dallinga, dat NAC-doelman Nick Olij niet goed verwerkte. De Franse Congolees tikte de bal in de rebound raak (1-1). Twee minuten later maakte Excelsior bijna het tweede doelpunt. Marouan Azarkan schoot op de keeper van de thuisploeg.

Pech voor El Yaakoubi

Op het moment dat Excelsior beter in de wedstrijd kwam te zitten dan NAC, hielpen de bezoekers de thuisploeg een handje. Aanvoerder Redouan El Yaakoubi werkte een voorzet van Antonia in eigen doel, waardoor de verdediger van Excelsior op ongelukkige wijze de 2-1 op het scorebord zette.

Excelsior moest aanzetten, omdat de tussenstanden op de andere velden in het nadeel van de Kralingers waren. Zo mocht Azarkan helemaal vrij uithalen op het doel van NAC. Olij bracht redding voor de thuisploeg. Tot overmaat van ramp scoorde NAC nog twee keer tegen Excelsior. Een voorzet van Boris van Schuppen vloog bij de tweede paal binnen (3-1). Even later bepaalde Kaj de Rooij oog in oog met doelman Van Gassel de eindstand op 4-1.

De goede seizoensstart van Excelsior kon uiteindelijk niet bekroond worden met de eerste periodetitel. Uiteindelijk pakte ADO Den Haag die na een ruime zege bij MVV (1-6).

NAC Breda - Excelsior 4-1 (1-0)

45+1' 1-0 Thom Haye

64' 1-1 Modeste Duku

72' 2-1 Redouan El Yaakoubi (eigen doelpunt)

85' 3-1 Boris van Schuppen

87' 4-1 Kaj de Rooij

Opstelling Excelsior: Van Gassel; Horemans, El Yaakoubi, Nieuwpoort, Aberkane (61' Dundas); Azarkan, Wieffer, Chacón (46' Eijgenraam), Baas (46' Duku); Niemeijer (77' Driouech), Dallinga.