Man gewond bij steekpartij in Ouddorp

Bij een steekpartij aan de Kabbelaarsbank in Ouddorp op Goerree-Overflakkee is vrijdagavond rond 21:45 uur een man gewond geraakt. Er is een verdachte aangehouden.

Volgens een woordvoerder van de politie is de man in zijn arm geraakt, maar is hij wel aanspreekbaar. Kort na het steekincident konden agenten een verdachte aangehouden.

Wat er nu precies aan de hand was in Ouddorp is nog een groot vraagteken. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten, maar volgens de woordvoerder is de 'rust inmiddels wel wedergekeerd'.