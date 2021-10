Geen periodetitel, maar wel 'een leerzame avond' voor Excelsior bij NAC: 'We moeten onze rug rechten'

In de volle mixed-zone, waar de interviews na afloop van NAC Breda-Excelsior werden afgenomen, was het bronzen pronkstuk toch nog even een onderwerp van gesprek. Een medewerker van het mediateam van NAC wees naar de kist en zei tegen een afgevaardigde, die met het houtwerk liep: "Laat dat schild hier maar staan, voor later in het seizoen."

Het bronzen schild voor de periodekampioen in de Keuken Kampioen Divisie | Foto: Rijnmond

NAC kon eindelijk weer eens juichen, terwijl Excelsior dat graag had gedaan. Na een matige eerste helft en een redelijke tweede helft stonden de mannen van trainer Marinus Dijkhuizen met lege handen in het Rat Verlegh Stadion. "Het was zuur. Ik vind dit een geflatteerde nederlaag", geeft de Westlandse trainer aan.

"De eerste helft was zeker niet goed. Te veel jongens waren aan de bal niet goed. Vier à vijf jongens hadden aan de bal te weinig kwaliteit. We leken het te redden tot de rust, maar toen vloog die geweldige vrije trap erin", verwijst Dijkhuizen naar het mooie openingsdoelpunt van Thom Haye. "Het is uiteindelijk zuur om te zien hoe wij de doelpunten in de tweede helft tegen krijgen."

Kijk hieronder naar het interview met Marinus Dijkhuizen na NAC Breda-Excelsior. De tekst gaat verder onder de video:

Leren van de entourage

Net als in het uitduel met De Graafschap, dat twee weken geleden met 3-1 werd verloren, stond Excelsior tegenover een fanatieke aanhang. De NAC-supporters maakten er een heksenketel van. Vooral in de eerste helft fungeerde de B-Side als een echte twaalfde man voor de thuisploeg.

Veel vuurwerk tijdens het duel NAC Breda-Excelsior (4-1) in de eerste divisie | Foto: Orange Pictures

Redouan El Yaakoubi, die op ongelukkige wijze een eigen doelpunt maakte, vond de sfeer in het Rat Verlegh Stadion niet in het nadeel van Excelsior werken. "NAC had veel balbezit, maar ik vond dat die ploeg niet veel kansen kreeg. Het was niet zoals bij De Graafschap-uit, dat kans op kans creëerde. Toen hadden we geen recht van spreken", zegt de aanvoerder van Excelsior. "Ik denk dat dit een heel andere wedstrijd was. Vooral in de tweede helft waren we beter dan NAC. Jammer dat we onszelf niet hebben beloond."

Kijk hieronder naar het interview met Excelsior-aanvoerder Redouan El Yaakoubi. De tekst gaat verder onder de video:

Hoewel het misgrijpen van de periodetitel bij de Kralingers blijft hangen, heeft Excelsior volgens trainer Dijkhuizen ook iets geleerd van het Avondje NAC: "De jongens ervaren deze wedstrijd met vuurwerk en de entourage erom heen. De weerstand, die Excelsior kreeg, was behoorlijk."

'Dit veld vraagt om andere vaardigheden'

Volgens Dijkhuizen speelde het natte veld ook een rol bij de nederlaag van de Kralingers. "Ik denk dat het veld moeilijk voor de spelers was. We trainen altijd op kunstgras. Net als bij De Graafschap merkte ik ook nu dat het veld 'super snel' was. Dit veld vraagt om andere vaardigheden", zegt de trainer van Excelsior.

Dijkhuizen benadrukt dat dit een aanname is. "We zullen deze week met de groep moeten bespreken of dit echt zo is", zegt hij. De oefenmeester van Excelsior sluit niet uit dat er anders getraind moet worden door de Kralingers als er een uitwedstrijd op gras gespeeld moet worden.

'We moeten onze rug rechten'

Uiteindelijk legde Excelsior geen beslag op de eerste periodetitel. Na deze nederlaag staan de roodbroeken (op doelsaldo) op de vierde plaats met zestien punten in de eerste divisie. Bovendien is de Keuken Kampioen Divisie pas negen speelronden ver.

"Iedereen wist wat er te halen viel. Je speelt om een mooie prijs, maar het was zuur dat je op deze manier verliest", vertelt doelman Stijn van Gassel, die vier tegentreffers om de oren kreeg. "Dat zijn er sowieso te veel."

Kijk hieronder naar het interview met Excelsior-doelman Stijn van Gassel. De tekst gaat verder onder de video:

"We moeten onze rug rechten", zegt aanvoerder El Yaakoubi. "Dit is jammer en teleurstellend, maar ik denk dat we nog steeds goed op de ranglijst staan. Volgende week kunnen we ons weer revancheren." En wie weet herstelt Excelsior zich later in het seizoen zo goed, dat het bronzen schild alsnog in de lucht gestoken mag worden.