Excelsior Maassluis op jacht naar ongeslagen thuisstatus, ASWH snakt naar eerste zege; volg deze clubs in Zuid-Holland Sport

Ook dit weekend mis je niets van het regionale amateurvoetbal uit de tweede divisie op Radio Rijnmond en Radio West. ASWH treft in eigen huis Spakenburg en Excelsior Maassluis neemt het op eigen veld op tegen De Treffers. Uiteraard volg je deze wedstrijden live in Zuid-Holland Sport.

Excelsior Maassluis won vorige week nog ruim (3-0) bij Scheveningen en is dan ook vol vertrouwen voor het duel met De Treffers. De ploeg uit Groesbeek verzamelde echter wel een punt meer dan Excelsior Maassluis, dat op eigen veld nog niet verloor. Uiteraard volg je het duel in Zuid-Holland Sport. Philip van Es is de radiocommentator aan de Lavendelstraat. Dit duel begint om 15:00 uur.

ASWH gaat in Hendrik-Ido-Ambacht op zoek naar de eerste overwinning van het seizoen. De ploeg van coach Rogier Veenstra deelt samen met GVVV de laatste plaats met één punt uit zes duels. Sander Verrips verzorgt het commentaar bij ASWH-Spakenburg. Ook deze wedstrijd begint om 15:00 uur.

Jong Sparta

Niet alleen regioploegen ASWH en Excelsior Maassluis hoor je in Zuid-Holland Sport. Ook Jong Sparta komt ruimschoots aan bod. Het Rotterdamse belofteteam gaat namelijk bij Katwijk op bezoek. Dit duel begint om 15:30 uur. Namens Omroep West Sport geeft Haniff Harharah in het radioprogramma het commentaar.

Luister hieronder live mee naar Zuid-Holland Sport. Het programma, dat Radio Rijnmond en Radio West samen maken, begint om 14:00 uur en duurt tot en met 18:00 uur. Menno Tamming presenteert de show: