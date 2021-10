Zaterdagmiddag LIVE! en Roparunradio in gezamenlijke uitzending rondom Roparun

De 50e editie van de Roparun wordt gehouden in Limburg, nadat de estafetteloop al twee keer werd afgelast. De loop komt dus niet door de regio, maar gelukkig staat Zaterdagmiddag LIVE! wel in het teken van de Roparun, met een speciale uitzending in samenwerking met Roparunradio.

Roparunradio is de radiozender van de stichting Roparun, die tijdens het hele evenement live uitzendt met nieuws en verhalen vanaf de route. Tijdens Zaterdagmiddag LIVE! worden die verhalen ook uitgezonden op Radio Rijnmond en alle aangesloten lokale omroepen. De gezamenlijke uitzending wordt gepresenteerd door Ruud de Boer en Sacha Eijkenboom. Tijdens de uitzending zijn er live-bijdragen van onder meer René Toonen, Sebastiaan van Mill en Aad Hoogendijk.

Jim Friederich is de programmaleider van Roparunradio, en hij is trots op het Roparunradio-team: "Er werkt non-stop een team van technici, presentatoren en verslaggevers aan de programma's dit weekend. We hebben met elkaar in een korte periode heel veel werk verzet om deze editie Roparunradio mogelijk te maken."

Tijdens deze Roparun lopen 175 teams in het weekend van 2 en 3 oktober in estafettevorm een ronde van ruim driehonderd kilometer met start en finish op het Megalandterrein in Landgraaf. Traditioneel vindt de Roparun plaats in het Pinksterweekend, met de startplaatsen Parijs en Bremen en de finish in Rotterdam. De route tijdens het dan drie dagen durende evenement is ongeveer 550 kilometer. In 2022 vindt Roparun in beginsel plaats op 4, 5 en 6 juni.

Roparunradio is nog tot zondagavond 19.00 uur te beluisteren via de website van de Roparun.