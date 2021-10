Ger Reitsma, de Feyenoord-keeper die altijd wordt herinnerd van zijn blunders tegen Ajax, overleden

Aad van der Laan (85) denkt met veel plezier terug aan Ger Reitsma. De oud-doelman van Feyenoord en Zwart-Wit '28 en huisarts in Rhoon overleed donderdag onverwachts op 72-jarige leeftijd.

"Ger kwam als 12-jarige, de leeftijd dat je bij een club mocht beginnen, bij Zwart-Wit '28", vervolgt Van der Laan, zelf voormalig doelman. "Ik heb hem tot zijn achttiende mogen trainen. Hij was lang en atletisch. Hij had zoveel kwaliteit. Daarom werd Ger vergeleken met Jan van Beveren, de keeper van Sparta en PSV. Op jonge leeftijd is hij al naar Feyenoord gegaan."

Zwart-Wit '28 in 1965, met tweede van rechts staand Ger Reitsma, middenin staand Aad van der Laan. Gehurkt links Leo Beenhakker. | Foto: Privé

"Ger en ik zaten in dezelfde klas op het Calvijn Lyceum", vertelt Govert Schoenmaker. "We speelden ook bij Zwart-Wit '28 in de selectie. In die tijd moesten we op zaterdagmorgen nog naar school. Om 10 uur haalde Cor Vaandrager, de voorzitter van Zwart-Wit, ons op. Hij reed ons naar Zeist, waar we verzamelden voor een wedstrijd op de Veluwe."

"Hij was een wereldkeeper", vervolgt Schoenmaker, die nog altijd bevriend was met Ger Reitsma. "maar hij had ook de pech dat hij die blunders tegen Ajax maakte."

Kaak gebroken

Reitsma mocht op zaterdag 3 maart 1973 eindelijk weer eens onder de lat, omdat vaste waarde Eddy Treijtel zijn kaak had gebroken. Tijdens het duel ging het volledig mis. Binnen tien minuten stond Ajax in het Olympisch Stadion met 2-0 voor door twee blunders van Reitsma.

"Ik had ze moeten pakken. Sorry, ik heb geblunderd en daardoor die fouten gemaakt", citeerde De Telegraaf de doelman. "Bij de eerste goal verwachtte ik een schot van Piet Keizer. Keizer stond op links in een uitstekende positie. Maar Johnny Rep, die helemaal vrij was, schoot. Ik was er door verrast, ging nog wel naar de andere kant, maar via mijn lichaam vloog de bal in het doel."

"En die twee goals", ging Reitsma verder. "Ik had de bal moeten pakken. Zonder meer. Ik heb geen enkel excuus."

Trainer Ernst Happel reageerde kalm na afloop: "Normaal pakt ie ze. Nou niet, wat ik dan verder zeggen", aldus de Oostenrijker.

Dokter in de kleedkamer

"Het was een rustig en aardig persoon", herinnert oud-teamgenoot Rinus Israel de doelman. "Hij had de pech dat hij goede keepers voor zich had. Het was wel bijzonder dat we een dokter in de kleedkamer hadden. Dat gebeurde niet vaak."

Eddy Treijtel, vaste waarde bij Ernst Happel, vond Ger Reitsma een goede keeper. "Hij was een goede collega, maar ook erg op zichzelf. Wiel Coerver heeft hem nog 1 of 2 wedstrijden laten spelen, omdat hij vond dat ik niet in vorm was. Daarna stond ik weer onder de lat. We zijn elkaar later nog wel eens tegengekomen. Dan maakten we een praatje."

Reitsma zat twee periodes bij Feyenoord. Eerst in 1967-1968. Daarna vertrok de doelman, omdat Feyenoord hem een te mager contract voorlegde. In 1972 keerde hij terug. Ger Reitsma was ook benaderd door Ajax, maar koos in verband met zijn opleiding tot huisarts voor Rotterdam.

Hij speelde uiteindelijk negen competitieduels in het eerste van Feyenoord. Hij debuteerde op 4 februari 1973 tegen FC Groningen (5-1). Zijn laatste wedstrijd was op 14 december 1975 tegen PSV (4-2).

Huiarts in Rhoon

Nadien keerde Ger Reitsma terug bij Zwart-Wit '28, waar hij ook nog clubarts werd. In Rhoon bestierde hij tot zijn pensioen een praktijk als huisarts. Zijn kinderen werden lid van de plaatselijke voetbalvereniging. Zijn zoon Pieter-Willem verdedigde het doel van het eerste elftal van de vv Rhoon.

Als huisarts was hij zeer geliefd. "Het stond voor iedereen klaar", vertelt bestuurslid Wim Gé Warnaar. "Hij was dag en nacht bereikbaar. Zorg schreef hij met vier hoofdletters. Hij was een geweldige huisarts."