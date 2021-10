Frank de Boer, Orlando Trustfull en Ronald de Boer zijn enthousiast over Feyenoord: 'Complimenten voor wat de club nu laat zien'

We spreken de drie voetbalgezichten in een opvallende setting: op een padeltoernooi. De broertjes De Boer en Trustfull spelen graag een potje padel, een mix van squash en tennis. Het is een populaire sport onder voetballers.

"Het is een heerlijke sport om te doen", licht Frank de Boer toe. "Je hebt veel meer rally's dan bij tennis. De meeste voetballers hebben wel balgevoel en pakken dit snel op. Het is verslavend, net als voetvolley. Elke voetballer doet dit spelletje graag." Zijn broer Ronald de Boer sluit zich hierbij aan. "Je wordt wat ouder en het veld is niet zo groot. Dat is eigenlijk wel lekker."

Complimenten voor Feyenoord

Over Feyenoord heeft de voormalig bondscoach van het Nederlands Elftal alleen maar mooie woorden. "Ik denk dat iedereen zeer positief is. We willen allemaal dat de grootste clubs van Nederland het goed doen. Of het nu Ajax, PSV of Feyenoord is", zegt De Boer. "Feyenoord heeft het de laatste jaren structureel niet goed gedaan. Het is mooi dat die club weer aanhaakt. Iedereen heeft het gevoel dat de club met iets moois bezig is."

Volgens Frank de Boer is Het Legioen de laatste jaren niet verwend geweest. "Het is mooi wat de Feyenoord-supporters nu voorgeschoteld krijgen. Ik denk dat iedereen zin heeft in de competitie", zegt de oud-verdediger.

Ronald de Boer is erg enthousiast over dit Feyenoord. "Ik denk dat Arne Slot geweldig werk levert. Het is nog vroeg, maar je ziet dat het plezier bij de fans terug is." De voetbalanalist van ESPN en Ziggo Sport genoot afgelopen donderdagavond van de eerste helft bij 2-1 thuiszege van Feyenoord in de Conference League tegen Slavia Praag. "Dat was echt een hoog niveau. Ik geef Feyenoord echt de complimenten voor wat ze nu laten zien. Ik hoop dat de club dit kan volhouden."

Orkun Kökcü is het middelpunt van alle aandacht na zijn goal voor Feyenoord tegen Slavia Praag in de Conference League | Foto: VK Sportphoto - Yannick Verhoeven

Ook Orlando Trustfull, oud-speler van Feyenoord, ziet de ploeg beter draaien dan voorgaande jaren: "Ik denk dat de hand van de trainer goed zichtbaar is in het spel. Samen aanvallen, samen verdedigen, samen omschakelen. Het ziet er goed uit. Er is veel vertrouwen."

'Bijlow is al beter geworden'

Op het vorige EK voetbal van afgelopen zomer liet Frank de Boer de huidige eerste doelman Justin Bijlow thuis. Over de keeper is de voormalig bondscoach, die na een teleurstellend eindtoernooi moest vertrekken, te spreken. Bijlow was vorig seizoen niet altijd fit. Nu is de doelman van de Rotterdammers de nummer 1 van Oranje.

Keeper Justin Bijlow tijdens het duel Willem II-Feyenoord | Foto: VK Sportphoto - Yannick Verhoeven

"Ik hoop dat hij het lang goed zal doen voor het Nederlands Elftal", zegt Frank de Boer. "Bijlow is al beter geworden door de ervaring die hij meekrijgt. Het is van belang dat hij grote wedstrijden gaat spelen. Dat begint bij het Nederlands Elftal, maar ook op clubniveau. Bijlow wordt dan alleen maar beter. Hij heeft dan een mooie toekomst."

Genieten van Kökcü en Toornstra

Ronald de Boer is stelliger dan zijn broer. Volgens hem is Bijlow dé keeper van de toekomst van het Nederlands Elftal. "Daar gaan we nog jaren veel plezier van hebben, als hij fit blijft. Dat geldt natuurlijk ook voor Tyrell Malacia." Ook denkt Ronald de Boer het kwartje is gevallen bij Orkun Kökcü, die volgens hem veel fitter oogt dan eerst. "Het is genieten wat Kökcü aan de bal laat zien."

Trustfull ziet veel uitblinkers. Hij haalt aanvallende middenvelder Jens Toornstra aan. "Hij is inmiddels een ras-Feyenoorder. De mensen zien hem denk ik graag. Maar Toornstra wordt onderschat als het gaat om wat hij brengt, ook tactisch." Volgens Trustfull is Toornstra de verpersoonlijking voor datgene wat Het Legioen graag wil zien. "Ik ben heel erg fan van hem."

Kijk hieronder naar de interviews met Frank de Boer, Ronald de Boer en Orlando Trustfull: