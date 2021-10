Zwaargewonde bij steekpartij in Vlaardingen

Bij een steekpartij in Vlaardingen is een persoon zwaargewond geraakt. De politie heeft in de flat een man aangehouden.

Hulpdiensten kregen rond 15.00 uur vanmiddag de melding van het incident in een flatwoning aan de Boterbloemstraat. Het slachtoffer is met spoed naar een ziekenhuis vervoerd. Volgens de politie vond het steekincident plaats in de relationele sfeer. Volgens ooggetuigen word er nog onderzoek gedaan in de woning. Een 52-jarige man zonder bekende woon- of verblijfplaats is aangehouden.