Naar een festival zonder anderhalve meter afstand, het mag weer!

"Tja het weer valt een beetje tegen, maar deze glimlach krijg je niet meer van mijn gezicht", zegt Joey Seton, eigenaar en organisator van Toffler. Pas twee weken geleden kreeg hij te horen dat het festival door mocht gaan dat twaalfduizend bezoekers trekt. "We hebben alles op alles gezet om het door te laten gaan, maar vooraf waren we heel voorzichtig met toezeggingen want dan moet je gaan betalen."

De evenementensector heeft flink geleden onder de coronacrisis en een inhaalslag op financieel gebied zit er voorlopig nog niet in - mede doordat het festivalseizoen op zijn einde loopt. Pas twee weken geleden hakte het kabinet de knoop door: meerdaagse festivals mogen doorgaan op voorwaarde dat de bezoekers een QR-code hebben waarmee je kunt bewijzen dat je of volledig bent gevaccineerd, recent bent hersteld van COVID-19 of dat je de afgelopen uren nog negatief bent getest op het virus. Afstand houden hoeft dan dus niet meer.

Extra kosten door de maatregelen

Ook bij het festival Downtown onder de Erasmusbrug zijn de grijnzen niet van de gezichten te krijgen ondanks de regen. "Ja het waren heftige weken. We kregen pas heel laat te horen dat het door mocht gaan en toen was het doorpakken", zegt de organisator Immanuel Spoor. "Door de nog geldende maatregelen hebben we extra kosten op het gebied van schoonmaak, personeel en beveiliging. Alles moet vaker worden schoongemaakt en ik heb mensen bij de ingang nodig die de QR-code checken. We willen het festival toegankelijk houden voor iedereen en daardoor hebben we de prijs niet verhoogd. Maar ja, financieel zet het geen zoden aan de dijk."