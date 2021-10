Negen aanhoudingen voor drugssmokkel via Rotterdamse haven

In een onderzoek naar drugsmokkel via de Rotterdamse haven zijn vrijdagavond negen mensen aangehouden. Dat heeft het Rotterdams Openbaar Ministerie zaterdagavond bekendgemaakt. De verdachten komen uit Rotterdam, Amsterdam en het Noord-Hollandse Warder.

Het zou gaan om zes mannen, twee vrouwen en een jongen van 16. De oudste verdachte is 56. Alle verdachten werden aangehouden in Warder. De opsporingsdiensten kwamen de verdachten op het spoor na het onderscheppen van 85 kilo cocaïne in de Rotterdamse haven. Die zat verstopt in een container met bananen uit de Dominicaanse republiek.

De drugs zijn na de vondst vernietigd. De lading zou een geschatte straatwaarde hebben van meer dan 6 miljoen euro. Volgens het Openbaar Ministerie is het mogelijk dat er nog meer aanhoudingen volgen.