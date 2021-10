Meer dan 150 klachten over geluidsoverlast door Rotterdams Toffler Festival

Eindelijk kon het zaterdag weer: een dansfestival bezoeken in de stad. Naast bezoekers die genoten van de muziek, waren er - als vanouds - ook omwonenden die minder blij waren met de festiviteiten. De muziek van Het Toffler Festival in Rotterdam zorgde voor klachten uit de wijde omgeving.

Bij de Milieudienst Rijnmond DCMR zijn in totaal 169 klachten binnengekomen van omwonenden, maar ook mensen die een stuk verder bij het Roel Langerakpark vandaan wonen. Op social media wordt geklaagd over 'dreunen' en 'ongelofelijk harde muziek'.

De Milieudienst Rijnmond heeft metingen uitgevoerd om het geluidsniveau in kaart te brengen. Uit de metingen kwam naar voren dat het geluid binnen de normen is gebleven. Mogelijk heeft de wind ervoor gezorgd dat mensen meer overlast hebben ervaren en de muziek in een wijdere omgeving was te horen.