Ruim duizend kilo cocaïne onderschept in Rotterdamse haven

In een container in de Rotterdamse haven heeft de douane in de nacht van zaterdag op zondag 1040 kilo cocaïne gevonden. Volgens het Openbaar Ministerie Rotterdam hebben de drugs een straatwaarde van ruim 78 miljoen euro.

De douane kwam in actie na een melding over uithalers op een terminal in de haven van Rotterdam. De pakketten met de verdovende middelen zijn aangetroffen in een container die vermoedelijk is gebruikt als tijdelijke opslag. Deze manier van werken staat ook wel bekend als de 'switchmethode'.

De uithalers zijn niet meer gevonden op het haventerrein. Het Hit And Run Cargo (HARC) team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam, heeft de zaak verder in onderzoek. De drugs zijn inmiddels vernietigd.

Eerdere aanhoudingen

In een ander lopend onderzoek zijn vrijdagavond negen verdachten aangehouden in het Noord-Hollandse Warder. De opsporingsdiensten kwamen deze verdachten op het spoor na het onderscheppen van 85 kilo cocaïne.