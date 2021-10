Feyenoord Vrouwen winnen in 'nieuwe Klassieker' overtuigend van Ajax: 'Mooiste dag uit m'n carrière'

De Feyenoord Vrouwen hebben zondagmiddag de ‘nieuwe Klassieker' tegen de Ajax Vrouwen gewonnen. Op het regenachtige terrein van Varkenoord werd het 4-1, een uitslag die voor altijd in de geschiedenisboeken zal staan als de eerste Klassieker tussen de vrouwenteams.

De 2500 toeschouwers zagen bij rust al dat het de goede kant op ging bij een stand van 2-1, door doelpunten van Jada Conijnenberg en Maxime Bennink. Nadine Noordam wist voor Ajax te scoren.

Na rust breidden de Feyenoord Vrouwen de voorsprong vooral in de laatste fase van de wedstrijd uit met goals van Cheyenne van de Goorbergh en Pia Rijsdijk. De laatste 35 minuten speelden de Ajax Vrouwen met een speelster minder na een rode kaart voor Stefanie van der Gragt.

Het verschil had nog groter kunnen zijn, maar een penalty in de 85ste minuut belandde op de paal.

Het is voor het eerst dat de Feyenoord Vrouwen tegen de dames van Ajax speelden. De Amsterdamse club speelt al enkele jaren in de eredivisie, maar de dames van Feyenoord doen voor het eerst mee in de hoogste voetbalcompetitie voor vrouwen. Net als bij de wedstrijden tussen Ajax en Feyenoord bij de mannen zijn bij de wedstrijd zondag geen supporters uit Amsterdam welkom.

In de vorige speelronde behaalden de Feyenoord vrouwen voor het eerst een overwinning in de eredivisie. De voetbalsters wonnen met 2-1 bij VV Alkmaar.

Feyenoord vrouwen - Ajax vrouwen 4-1 (2-1)

11' Jada Conijnenberg 1-0

36' Maxime Bennink 2-0

38' Nadine Noordam 2-1

75' Cheyenne van de Goorbergh 3-1

79' Pia Rijsdijk 4-1