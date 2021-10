De eerste roparunners zijn over de finish bij natte jubileumeditie

Op het Megalandterrein in Landgraaf zijn zondag de eerste teams gefinisht van de 30ste editie van de Roparun. Team 309 NNN uit Bergen op Zoom kwam als eerste over de streep. De komende uren zullen ook de andere 174 teams binnendruppelen.

De 30e editie van de Roparun wordt gehouden in Limburg, nadat de estafetteloop al twee keer werd afgelast in verband met de coronapandemie. Er zijn dit jaar dus geen lopers door de regio Rijnmond gekomen, al lopen er ook dit jaar weer veel regiogenoten mee.

De teams halen met de estafetteloop geld op voor zorg aan mensen met kanker. De teller van deze editie staat zondagmiddag op ruim 1,3 miljoen euro.

De teams hebben deze editie te maken met gure weersomstandigheden. Er is veel regen gevallen en ook tijdens het lopen was regenkleding aanbevolen. Teams laten via sociale media weten dat ze te maken hebben gehad met een stormachtige nacht. Ondanks het slechte weer was er langs de kant in Limburg veel support voor de teams.

Tijdens deze 30ste editie van de Roparun lopen 175 teams in estafettevorm een ronde van ruim driehonderd kilometer met start en finish op het Megalandterrein in Landgraaf. Traditioneel vindt de Roparun plaats in het Pinksterweekend, met de startplaatsen Parijs en Bremen en de finish in Rotterdam. De route tijdens het dan drie dagen durende evenement is ongeveer 550 kilometer.