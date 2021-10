Vader en zoon gewond nadat balkon naar beneden stort in Vlaardingen, huis was net verkocht

De slachtoffers hebben door de val bot- en bekkenbreuken opgelopen, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio. Voor het verzorgen van de twee slachtoffers zijn een traumahelikopter en meerdere ambulances ter plaatse geweest.

Verhuizing en sleuteloverdracht

Het huis was net verkocht, maandag is de sleuteloverdracht, bevestigt de Veiligheidsregio. Volgens de woordvoerder hebben de bewoners zaterdag hun spullen via het balkon naar buiten gebracht. Hiervoor hadden ze een hekje rond het balkon weggehaald en uit voorzorg stutpalen neergezet onder het balkon. De stempels zijn zijn na de verhuizing weer weggehaald. Toen de slachtoffers zondag op het balkon een hekje wilde terugplaatsen, stortte het balkon naar beneden.

Of de sleuteloverdracht van het pand aan de nieuwe bewoners doorgaat, is niet bekend.

Oorzaak

Waardoor het balkon naar beneden kwam, wordt onderzocht. Wel is op foto's te zien dat zeker één metalen ondersteuning van het balkon roest vertoont.