Slordig Feyenoord helpt Vitesse op gang, herstelt zich, maar lijdt toch vervelende nederlaag in Arnhem

Van het feit dat beide ploegen amper 72 uur geleden nog in actie kwamen in Europa, was in Arnhem qua intensiteit weinig te merken. Wel grossierden beide ploegen in balverlies. Knullig uitverdedigen van Alireza Jahanbakhsh leverde Vitesse al na twee minuten een goede kans op. Een voorzet van Maximilian Wittek kwam terecht bij Oussama Darfalou, die over schoot.

Geschutter van Marcos Senesi leidde enkele minuten later wél tot een tegentreffer. Loïs Openda ging er met de bal vandoor en omspeelde Justin Bijlow: 0-1. Het veldspel van Feyenoord was matig en werd er na de tegengoal ook niet beter op.

Het was opnieuw Vitesse dat dichtbij een doelpunt was. Eerst mocht Oussama Darfalou uithalen met rechts. De spits zag zijn schot verwerkt worden tot corner, die hij vervolgens zelf net naast het doel van Justin Bijlow kopte. Feyenoord moest halverwege de tweede helft nog een tegenvaller slikken, maar niet in de vorm van een tegentreffer. Senesi, die last leek te hebben van zijn lies, moest de strijd staken en werd afgelost door Lutsharel Geertruida.

Toevallige 1-1

Waar de 2-0 van Vitesse in de lucht hing, scoorde Guus Til pardoes aan de andere kant. De huurling kopte raak uit een voorzet van Marcus Pedersen. Het betekende voor de Noor zijn derde assists in de laatste drie competitiewedstrijden. Bij Feyenoord was het vertrouwen na de gelijkmaker terug.

Dat resulteerde tot tweemaal toe bijna in een voorsprong. Bryan Linssen had een loepzuivere voorzet van Luis Sinisterra voor het inkoppen, maar zag zijn kopbal van dichtbij naast gaan. Guus Til was dichtbij zijn tweede, maar vond Jeroen Houwen op zijn weg. Beide ploegen bleven tot het rustsignaal in evenwicht.

Cadeautje

Na de pauze kwam daar snel verandering in. Een groot aantal toeschouwers zat amper op hun stoel, of het was weer raak en het was wederom Feyenoord dat belabberd uit de kleedkamer kwam. Invaller Geertruida taxeerde een hoge bal totaal verkeerd, waarna Openda zijn tweede cadeautje van de middag mocht uitpakken en Vitesse naar een hernieuwde voorsprong schoot.

In de jacht naar de gelijkmaker werd Cyriel Dessers ruim twintig minuten voor tijd gebracht. Hij verving de ongelukkige Linssen. Jens Toornstra, die in Arnhem op de bank begon, kwam op hetzelfde moment binnen de lijnen voor Fredrik Aursnes. Maar ook zij waren niet in staat om het spelbeeld te draaien. Buiten enkele speldenprikjes, kwam Feyenoord - ondanks het feit dat de druk wel degelijk werd opgevoerd - niet tot grote kansen.

Openda kon Feyenoord vijf minuten voor tijd de genadeklap toedienen, maar Bijlow bracht knap redding. Jens Toornstra testte collega-doelman Jeroen Houwen nog wel en een schot van Luis Sinisterra ging naast, maar dichterbij een treffer kwam Feyenoord niet. In een slotfase vol tijdrekken, opstootjes en emoties eindigde Vitesse de wedstrijd door twee rode kaarten met negen man, maar desondanks trokken de Arnhemmers de eerste thuisoverwinning van dit seizoen over de streep.



Vitesse - Feyenoord 2-1 (1-1)

6' Loïs Openda 1-0

29' Guus Til 1-1

46' Loïs Openda 2-1

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Trauner, Senesi (25' Geertruida), Malacia; Aursnes (68' Toornstra), Kökcü, Til; Jahanbakhsh, Linssen (68' Dessers), Sinisterra