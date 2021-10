Fast Ferry tussen Hoek van Holland en de Maasvlakte stopt op 1 januari 2022 met varen

De Fast Ferry werd in 2008 in het leven geroepen voor vervoer van en naar de Berghaven in Hoek van Holland. De boot voor fietsers en voetgangers vaart op werkdagen een keer per uur en op zaterdag en zondag zes keer per dag.

De gemeente Rotterdam was sinds 2019 bezig om een nieuwe exploitant te vinden voor de Fast Ferry. Twee openbare aanbestedingen hebben volgens wethouder Judith Bokhove niets opgeleverd. Ook een inbesteding waarbij de RET een uitgeklede verbinding zou blijven aanbieden, was geen optie, onder meer omdat vervoer over land tussen Hoek van Holland en Transferium Maasvlakte bijna de helft goedkoper zou zijn.

De route van de Fast Ferry tussen Hoek van Holland en de Maasvlakte | Foto: RET

Vervoerder EBS gaat nu een busverbinding aanbieding met vaste haltes aan de Antarcticaweg en in de Pistoolhaven op de Maasvlakte. De bus rijdt elk half uur in de spits en het is mogelijk om op- en uit te stappen in Brielle, aldus de wethouder. "Het gaat om vraagafhankelijk vervoer: reizigers moeten zich van tevoren melden", waarschuwt ze.

Populair toeristenuitje

In binnen- en buitenland wordt de Fast Ferry aangeprezen als een goedkoop rondje varen van een uur door de haven van Rotterdam. Vervoerder RET promoot de verbinding met de woorden "Vaar mee langs grote zeeschepen en spot zeehonden." Het vaartochtje kost een voor een enkele reis 4,30 euro en is zomers dan ook populair onder toeristen.

Voor deze toeristen en vanuit het partnerschap in het Nationaal Hollandse Duinen wil de gemeente Rotterdam een verkenning doen naar een doorstart van de Fast Ferry Maasvlakte voor recreanten. De resultaten van dit onderzoek worden volgens Bokhove in het eerste kwartaal van 2022 verwacht.