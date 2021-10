LIVE: Na ruim een uur nog altijd geen doelpunten bij PSV-Sparta (0-0)

Het eredivisieweekend is nog niet ten einde. Vanaf 20:00 uur sluiten PSV en Sparta de achtste speelronde af in Eindhoven. Een zware pil voor Sparta, dat in 1995 voor het laatst wist te winnen in de Lichtstad. De doelpunten werden toen gemaakt door Arjan van der Laan en Dennis de Nooijer.