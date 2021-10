Bijlow eerlijk na nederlaag Feyenoord: 'Ik denk dat Vitesse het eigenlijk heel slim gedaan heeft'

"Heel frustrerend, zeker na twee van zulke doelpunten", verwees Bijlow naar de cadeautjes die Vitesse-spits Loïs Openda kreeg van Marcos Senesi en Lutsharel Geertruida. De spits profiteerde tweemaal van het geklungel achterin.

De nederlaag was frustrerend, maar de manier waarop die tot stand kwam misschien nog wel meer. De wedstrijd lag voornamelijk in de tweede helft vrijwel continu stil door opstootjes, blessures en rode kaarten. "Ik denk dat Vitesse het eigenlijk heel slim gedaan heeft", vindt Bijlow. "Wij laten ons uitlokken om mee te gaan in die opstootjes. Daar moeten we slimmer in zijn en gelijk weggaan bij de situatie."

'Het is iets mentaals'

Bijlow vond dat Feyenoord tegen Vitesse eigenlijk ook niet meer verdiende. "Ik denk dat we voetballend heel slecht aan de wedstrijd begonnen. Ik zelf heb vandaag ook niet de beste wedstrijd aan de bal gespeeld. Dan komen we door onszelf eigenlijk twee keer op achterstand. Dan wordt het moeilijk voetballen."

Net als eind augustus tegen FC Utrecht verloor Feyenoord daarmee ook nu de laatste wedstrijd van het blok voor de interlandbreak. Bijlow wilde vermoeidheid echter niet als excuses aandragen. "Dat is makkelijk om te zeggen natuurlijk", vond Bijlow. "Maar wat de trainer altijd zegt: het is iets mentaals. Vandaag konden we het voetballend niet opbrengen."

Bekijk hieronder het hele interview met Feyenoord-doelman Justin Bijlow.