Slot over tijdrekken Vitesse tegen Feyenoord: 'Hadden dit kunnen voorkomen door goals niet zo eenvoudig weg te geven'

"Dan loop je de hele wedstrijd achter de feiten aan", vervolgt Slot. "In de eerste helft herstelden we ons goed na de tik van de tegengoal, dus dan ga je de tweede helft in met het idee dat je dat doortrekt. Als je dan weer zo'n makkelijke goal weggeeft... Daarna hebben we nog wel een kwartier goed gespeeld, maar het laatste halfuur hebben we niet meer gevoetbald", doelt Slot op het vele tijdrekken van de thuisploeg.

Desondanks ziet Slot het getreuzel van de Arnhemmers niet als voornaamste reden voor de nederlaag van zijn ploeg. "Ik heb ook gelijk in de kleedkamer gezegd dat we naar onszelf moeten kijken. Je komt in deze situatie door twee goals weg te geven. We hadden dit echt kunnen voorkomen door de goals niet zo eenvoudig weg te geven."

