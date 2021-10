Sparta verkoopt de huid duur in Eindhoven, maar verliest ondanks uitblinkende Okoye in slotfase van PSV

Het eerste echte gevaar van de wedstrijd werd gecreëerd door Ibrahim Sangaré. De PSV-middenvelder haalde van net buiten de zestien uit, maar zag Okoye stijlvol redding brengen. Datzelfde deed de Sparta-doelman uit de corner die volgde, opnieuw op een inzet van Sangaré. Een andere middenvelder, Marco van Ginkel, testte Okoye even later met een kopbal.

Maar ook Sparta liet zich soms brutaal zien, zoals halverwege de eerste helft. Vito van Crooij wist zelfs te scoren, maar de Spartaan werd door scheidsrechter Sander van der Eijk teruggefloten omdat hij de bal met de hand had getoucheerd. Het feest ging zodoende niet door. Schoten uit de tweede lijn van Eran Zahavi en Cody Gakpo waren in het restant van de tweede helft de enige wapenfeiten van PSV en beide een prooi voor Okoye.

Zelfde beeld

Na rust veranderde er weinig aan het spelbeeld. PSV ging op jacht naar de voorsprong, terwijl Sparta er op spaarzame momenten uit wist te komen. Michaël Heylen leek de thuisploeg al vroeg in het tweede bedrijf in de kaart te spelen. Met een ongelukkige struikelpartij bood hij Eran Zahavi een vrije doortocht richting Okoye, maar de toegesnelde Bart Vriends wist met een goede tackle erger te voorkomen.

Okoye moest even later wel in actie komen op een schot van Ritsu Doan. Maar net als in de eerste helft kwam ook Sparta er sporadisch gevaarlijk uit. Het resulteerde in mogelijkheden voor Bryan Smeets en Sven Mijnans, maar beide Spartanen kregen hun poging niet op het doel van Joël Drommel.

Maduka Okoye met een van zijn vele reddingen tijdens PSV-Sparta | Foto: VK Sportphoto - Mischa Keemink

Okoye toch verslagen

Met nog twintig minuten op de klok kwam Sparta bij twee momenten goed weg. Allereerst moest Dirk Abels redding brengen op de lijn nadat Okoye mistastte bij een corner. Amper van de schrik bekomen kreeg de Nigeriaan een poeier van Zahavi te verwerken, maar bracht het houtwerk redding voor de Kasteelclub. Een katachtige redding van Okoye voorkwam tien minuten voor tijd dat Zahavi alsnog kon scoren. Een afstandsschot van Ibrahim Sangaré was de uitblinker aan Spartaanse zijde echter toch te machtig.

Ryan Thomas tilde de marge enkele minuten later op aangeven van Cody Gakpo naar twee. Sparta deed via Lennart Thy nog wel iets terug, maar de aansluitingstreffer kwam voor Sparta te laat.

PSV - Sparta 2-1 (0-0)

82' Ibrahim Sangaré 1-0

86' Ryan Thomas 2-0

90' Lennart Thy 2-1

Opstelling Sparta: Okoye; Abels, Vriends, Heylen, Auassar, Jans (87' Engels); Mijnans, Osman (87' Masouras), Smeets, Van Crooij (60' Goudmijn); Emegha (75' Thy)