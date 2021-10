Sportoverzicht: HC Rotterdam haalt flink uit in Bilthoven, Brand begint Superprestige met overwinning

Door drie eerdere nederlagen tegen Kampong, Bloemendaal en Den Bosch staat Rotterdam nog wel altijd in het rechterrijtje van de hoofdklasse. De achterstand op de top vier, die recht geeft op play-offs aan het eind van het seizoen, is voorlopig nog maar drie punten.

Ook de dames van Victoria boekten zondag een overwinning. Op eigen terrein wonnen de Rotterdammers met 3-1 van Hurley. Daarmee staat Victoria nu zesde in de hoofdklasse, met zes punten uit vijf wedstrijden.

Basketbal

Feyenoord Basketball heeft de goede start in de BNXT League, de gemengde competitie met Belgische en Nederlandse clubs, zaterdag een passend vervolg gegeven. Na de minieme overwinning op Aris Leeuwarden van vorig weekend werd de Basketball Academie Limburg met ruime cijfers verslagen in het Topsportcentrum: 81-62.

Momenteel spelen de Nederlandse basketbalteams eerst tegen elkaar, waarna zij later de Belgische ploegen zullen tegenkomen in de BNXT League. Feyenoord Basketball staat voorlopig vijfde, met vier punten uit twee wedstrijden. Koploper Den Bosch heeft al twee wedstrijden meer gespeeld.

Ook de dames van Binnenland hebben zaterdag een overwinning geboekt. In Barendrecht werden de Jolly Jumpers verslagen: 89-63.

Handbal

In tegenstelling tot de basketballers moeten de handballers van Feyenoord nog wachten op hun eerste overwinning van het seizoen. De Rotterdammers gingen zondag onderuit tegen Kras/Volendam 2: 33-44. Daarmee is Feyenoord na drie duels in de eredivisie nog puntloos.

Veldrijden

Lucinda Brand heeft zondag de Superprestige-opener van het seizoen gewonnen. In Gieten versloeg de Rotterdamse wereldkampioene veldrijden landgenoten Denise Betsema en Annemarie Worst. Daarmee is Brand ook meteen de eerste leider in het klassement. De Rotterdamse had zaterdag de klassieker Parijs-Roubaix nog overgeslagen, om zich helemaal te kunnen focussen op het veldritseizoen.

Tekst gaat verder onder de foto.

Lucinda Brand komt juichend over de streep in Gieten | Foto: Dick Soepenberg

Ceylin del Carmen Alvarado komt de komende tijd nog niet in actie. De 23-jarige renster uit Rotterdam heeft te kampen met een 'verstoord bloedbeeld', zo liet haar ploeg Alpecin-Fenix weten. Dit kwam aan het licht na de Ethias Cross van vorige week in België.

Korfbal

In de ereklasse van het veldkorfbal won KCC uit Capelle aan den IJssel in groep A de regioderby van DeetosSnel uit Dordrecht: 19-17. Daarmee is DeetosSnel nog altijd puntloos in de Ereklasse A, KCC staat vierde met zes punten.

PKC behaalde in groep B van de veldcompetitie alweer de vijfde overwinning. Medekoploper DVO werd zaterdag met 14-11 verslagen. De Papendrechters gaan daardoor nu alleen aan kop in de Ereklasse B.

Volleybal

De dames van Sliedrecht Sport zijn de competitie zaterdag begonnen met een overwinning. In eigen huis werd VC Sneek met 3-1 (26-24, 16-25, 28-26, 25-17) verslagen. Vorige week veroverde de ploeg van coach Vera Koenen nog de vijfde Supercup op rij.

Waterpolo

De regionale waterpoloploegen zijn nog altijd beide puntloos in de eredivisie. In Rotterdam ging SVH met ruime cijfers onderuit tegen Polar Bears: 9-24. ZPB verloor in Barendrecht met 6-12 van ZVL.

Ook de zaalvoetballers van Feyenoord Futsal zijn nog altijd puntloos. De Rotterdammers gingen zondag in het Topsportcentrum met 0-1 onderuit tegen Texel 94. Daardoor is Feyenoord met nul punten uit vier wedstrijden een van de drie hekkensluiters in de eredivisie.