Fraser baalt van laat verlies Sparta, maar is ook trots op zijn spelers: 'We hebben geen punten, maar moeten het goede gevoel meenemen'

"Je kunt de mindere zijn, maar je moet altijd strijdbaar zijn", sprak Fraser na afloop. "De schorsingen en blessures die je hebt, die moet je naast je neerleggen. Wat dat betreft ben ik super trots dat we strijd geleverd hebben, dat we discipline en bereidheid hebben getoond en als team hebben gespeeld. Dat is iets wat je mee gaat nemen naar de volgende wedstrijden. Althans, dat lijkt me niet meer dan logisch."

Tekst gaat verder onder het hele interview met Henk Fraser.

Pas in de slotfase moest Sparta buigen voor PSV. De Sparta-muur werd laat gekraakt door Ibrahim Sangaré, waarna Ryan Thomas de wedstrijd definitief in het slot gooide. "Dat is super teleurstellend", aldus Fraser. "Je houdt er aan de andere kant ook rekening mee. PSV is een ploeg met heel veel kwaliteit, ze hebben heel veel de bal gehad. Maduka (Okoye, red.) heeft fantastische reddingen verricht, anders staan we misschien op het begin al achter."

Kansjes

Toch zag Fraser ook dat Sparta enkele kansjes kreeg. "Als je een beetje geluk hebt met de handsbal van Vito van Crooij, dan komen we met 0-1 voor. Dat was vrij vroeg in de wedstrijd. Maar ook op het einde - toen we een aantal malen goed weg kwamen en Maduka een paar keer goed redding bracht - hebben we ook de kansen gehad met Bryan Smeets en Sven Mijnans."

Desalniettemin kon Fraser na afloop tevreden zijn over de manier waarop zijn ploeg zich in Eindhoven presenteerde. "Je traint deze week toch in een iets ander systeem en dat heeft alles te maken met de kwaliteit van de tegenstander", aldus Fraser. "Nu overheerst de teleurstelling, maar ik heb ze een compliment gegeven voor hetgeen ik net benoemd heb. Maar nogmaals: dan moeten we het wel meenemen naar de volgende wedstrijden, want anders is het helemaal niets waard. We hebben geen punten, maar het goede gevoel moeten we meenemen."

Laurent Jans

Omdat Mica Pinto en Aaron Meijers tegen PSV ontbraken vanwege een schorsing, was het voor Fraser puzzelen hoe de linksbackpositie in te vullen. De trainer koos voor Laurens Jans, over wie hij na afloop te spreken was. "Ik denk dat Laurent het naar behoren heeft gedaan. Hij heeft een fantastische mentaliteit. Dat moet een deel zijn van ons spel. Dat is het belangrijkste van vanavond: dat we geloven in elkaar. De sfeer is goed, maar we zijn wel op zoek naar uitstekend of fantastisch."

Fraser gaat Sparta morgen verlaten om Louis van Gaal te assisteren bij het Nederlands Elftal. De trainer ziet daar, ondanks de moeizame fase waarin Sparta zit, geen problemen in. "Het is altijd de buitenwacht die daar iets in gaat zoeken", zegt Fraser. "Mijn staf en spelers zijn super professioneel. De vorige wedstrijd ben ik weggeweest en hebben we gewonnen van Fortuna Sittard."